A pesar de su temor y el asco que le genera, recuerda que su madre realizaba esta tarea en su casa con total normalidad. “Ya está. O sea, mi madre hace esto. No pasa nada. Es un pollo. Antes la gente tenía que cazar para comer”, aseguró mientras abría el paquete con el pollo.

Oscar sigue las instrucciones de un video que vio en la misma plataforma una y otra vez, hasta que finalmente logra su objetivo por sus propios medios. “No me he sentido tan orgulloso de mí. Bueno, ahora me da pena por el pobre pollo, pero sabes lo que me da pena la peste que me hace en las manos”, afirmó el joven tras separar las carcasas para el caldo, las dos pechugas enteras, los dos muslos y las alas.

Con más de 17 millones de reproducciones y 2,4 millones de likes, el video se viralizó rápidamente y llegó a otras redes sociales. Asimismo, los comentarios de los usuarios de Tik Tok mostraron su apoyo y muchos confesaron atravesar el mismo problema cuando deben encargarse de cocinar un pollo.