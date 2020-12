Tiene 70 años, es jubilado y fue elegido como abanderado de su escuela en Jujuy

Su logro y su esfuerzo no solo es un ejemplo sino que deja bien en claro que la edad no es un obstáculo cuando se tiene la firme convicción de lo que se quiere. Don Gonza lo demostró al ponele empeño y dedicación a una tarea que él pensaba imposible, pero no lo fue.

Un día caminó las siete cuadras que separan su casa de la escuela, se anotó y fue aceptado. Por sus buenas notas no solo superó las expectativas sino que en el acto de fin de año fue el encargado de llevar con orgullo la Bandera de la Libertad Civil (es la enseña que creó Manuel Belgrano y que entregó al pueblo jujeño el 25 de mayo de 1813 en obsequio al honor y al valor demostrado en las batallas de Tucumán y Salta).

Don Gonza estudia en el turno noche junto a compañeros de todas las edades. “Fue el segundo mejor promedio del curso, por eso fue abanderado. Esto no es un premio, es un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación”, contó orgullosa Patricia Duarte, directora de la escuela, en diálogo con TN.

Las restricciones que impuso el covid no lo desalentaron. Sin internet ni dispositivos electrónicos se perdió las clases virtuales, pero los profesores le prepararon los trabajos y se los llevaron hasta su casa para que él no saliera.

Siempre trabajó en una finca y vivió en el campo. De chico perdió a sus padres y, a pesar de los obstáculos, pudo salir adelante. Consiguió la jubilación y lejos de descansar después de una vida de sacrificios, fue por más. Sus ganas de superarse lo llevaron a recibir los aplausos de toda la escuela el día del acto de fin de curso.