Copa Santa Fe: Argentino enfrenta a Central, en el masculino y Adiur a Social Lux, en el femenino El Salaíto y el Canalla buscan llegar a los cuartos y en el Viaducto, las naranjas y verdolagas se juegan el pase, a la final de la Copa Santa Fe Por Juan Iturrez 26 de julio 2026 · 12:28hs

Copa Santa Fe. Argentino recibe a Rosario Central, a partir de las 15 en barrio Sarmiento. Social Lux. El equipo de barrio Ludueña se quedó con el partido de ida por 2 a 0 ante Adiur.

Doble jornada de fútbol tendrá la Copa Santa Fe en la ciudad de Rosario con los encuentros en el torneo masculino y femenino. En barrio Sarmiento se jugará este domingo a las 15, entre Argentino y Rosario Central por los octavos de final. en caso de empate se define con tiros penales.

Por su parte en el Viaducto se disputará el partido revancha este domingo a las 17, entre los equipos femeninos de Adiur y Social Lux. En la ida, el Mercadito, campeonas del 2025, ganaron por 2 a 0 con los goles de Rocío Serra y Melisa Alfonso.

Social Lux. El equipo de barrio Ludueña se quedó con el partido de ida por 2 a 0 ante Adiur. En el Olaeta juega el masculino Argentino vuelve a jugar en la presente edición del certamen provincial, después de haber vencido a Unión de Arroyo Seco en la definición con los tiros penales. Esta tarde recibe al Canalla por el pase a la siguiente fase. El ganador enfrentará a Los Andes de Alcorta.

Leones FC vs Newell's Por su parte, Newell’s visitará a Leones FC el miércoles 29, a las 19 en Arroyo Seco. Quien se imponga en ese duelo se enfrentará con el ganador de la llave que animarán Central Córdoba y Timbuense, que jugarán la ida el miércoles 29, a las 20, en Timbúes.