Copa Santa Fe: Argentino enfrenta a Central, en el masculino y Adiur a Social Lux, en el femenino

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Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación
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El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina
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Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario
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El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir
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Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas
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Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro
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Matías Cóccaro empezó con un gol y Josué Reinatti tan bien como le fue en el último torneo
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El uno x uno de Newell's: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo
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Milei exportó el "riesgo kuka" a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula
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Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada
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Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe
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Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales
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El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo
La Capital
Menos demoras en ruta: llegan los peajes inteligentes a los accesos de la Costa Atlántica
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Aseguran que Javier Milei y Fátima Florez se reconciliaron y se encontraron en Olivos
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En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal