Ola de bloqueos en WhatsApp: cómo evitar que la plataforma te cierre la cuenta

Muchos usuarios se quejaron porque aseguran que les bloquearon temporal o definitivamente tanto el uso como el acceso. Qué hay que saber para que esto no suceda

Recientemente, muchos usuarios manifestaron su preocupación ante una ola de avisos de WhatsApp en los que se notifica el bloqueo de la cuenta o la revisión de la misma. Esta situación inhabilita el uso de la aplicación durante un período de tiempo y, en casos extremos, puede llevar al cierre definitivo de la cuenta. Por esto, es importante entender qué es lo que ocurre con WhatsApp y cómo evitar este bloqueo.

Las suspensiones o revisiones de cuentas pueden deberse a diferentes motivos . En principio, responden a las nuevas medidas de seguridad de Meta, que buscan interrumpir el uso de versiones no oficiales de WhatsApp y el envío masivo de spams . Es por esto que los primeros usuarios en recibir esta notificación fueron aquellos que utilizan versiones alternativas de la app. También fueron víctimas los usuarios que suelen mantener chats con números no agendados, en tanto WhatsApp los interpretó como posibles spam y los envió a revisión.

Si bien el objetivo de WhatsApp es el de cuidar a sus usuarios detectando con rapidez las actividades irregulares para reportarlas, muchas cuentas que no actuaban con malicia sufrieron revisiones . Ante esta situación, es aconsejable conocer qué se puede hacer.

Qué hacer si te bloquean la cuenta de WhatsApp

Si la cuenta está bloqueada, el usuario se encontrará con el mensaje "Esta cuenta no puede usar WhatsApp" al ingresar en la aplicación. En esa misma página, se ofrecerá la posibilidad de solicitar una revisión. Una vez seleccionada esta opción, se deberá esperar a que la empresa revise la solicitud y tome una decisión.

WhatsApp solo puede revisar un número de teléfono por apelación. Si el usuario no encuentra la opción para solicitar una revisión, significa que el bloqueo es definitivo y no se puede apelar. Pero siempre y cuando se muestre la opción —que es lo que ocurre en la mayoría de los casos— se podrá iniciar el proceso para desbloquear la cuenta.

Para seguir el estado de la revisión basta con abrir WhatsApp. La mayoría se completa dentro de las 24 horas y una vez desbloqueada la cuenta, el usuario recupera automáticamente todo su historial de chats así como recibe sus mensajes nuevos.

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Cómo evitar el bloqueo

Para no atravesar esta situación, es importante que los usuarios conozcan las pautas fundamentales. En primer lugar, es importante utilizar la versión oficial de WhatsApp, que se puede descargar desde Google Play Store o Apple App Store. Cualquier otra versión modificada está infringiendo las políticas de la empresa y es motivo suficiente para que la aplicación oficial bloquee la cuenta.

En segundo lugar, se debe evitar el envío masivo de mensajes a contactos no agendados. Esto puede ser interpretado fácilmente como spam por parte de WhatsApp, otro motivo suficiente como para revisar la cuenta.

Por último, siempre es aconsejable tener descargada la última versión de WhatsApp para mantener la cuenta actualizada.