Salió de terapia intensiva la única sobreviviente del derrumbe de Villa Gesell

La nueva novia de Ramiro Marra: se trata de una ex tenista italiana

Josefa, a quien llaman Pelusa, repasó en varias entrevistas desde su internación en Balcarce los primeros instantes de la catástrofe, cuando el edificio del hotel se derrumbó sobre su departamento, en el que había ido a pasar un par de días con su esposo, Federico César Ciocchini, de 84 años.

Asimismo, mencionó: “Yo trataba de tranquilizarme, al tiempo que notaba que mi marido no me respondía. En los primeros minutos le pedí que no se moviera”.

“Por suerte pude mantener la calma a pesar de lo que sabía que le había pasado a mi marido, porque sentí que fue instantáneo lo de él. Me queda el consuelo de que no debe haber sufrido mucho, pero estuvimos 48 años felices”, añadió.