Revelan que uno de cada dos fumadores morirá por causas vinculadas al cigarrillo

El neumonólogo Daniel Buljubasich señaló en el marco del Día Mundial sin Tabaco que uno de cada dos fumadores va a morir por causas vinculadas al tabaco. No obstante, destacó que está disminuyendo de forma progresiva el nivel de consumo y que el no fumador "se empoderó" para respetar los espacios libres de humo.

También destacó que el fumador que deja el cigarrillo "recupera la autoestima, se siente libre, dejar de fumar provoca mucha alegría y la gente entiende que no hay razones para seguir fumando". Además, indicó que el no fumador "se empoderó y aprendió que su derecho es que otra persona no le fume al lado".