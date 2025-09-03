La Capital | Información General | Mar del Plata

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

La familia Kadgien, descendiente del asesor económico de Hitler y Göring, puso a disposición de la Justicia la pintura del siglo XVII

3 de septiembre 2025 · 19:34hs
Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

La Policía Federal recuperó en Mar del Plata el cuadro que había sido robado por nazis en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. La familia Kadgien, descendiente de Friedrich Kadgien, quien fuera asesor económico de Adolf Hitler y Hermann Göring, puso a disposición de la Justicia la pintura del siglo XVII “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi.

El fiscal federal Daniel Adler exhibió la obra en una conferencia de prensa junto a Carlos Murias, abogado de Patricia Kadgien (quien sigue detenida), y los peritos Ariel Bassano y Machi Fortunato, según indicó el portal del diario La Capital de Mar del Plata.

Adler destacó “el trabajo del Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial” que concretaron el secuestro del cuadro elaborado por el pintor italiano Giuseppe Ghislandi e indicó que este jueves se realizará la audiencia de formalización.

Por su parte, Bassano precisó que el cuadro "Retrato de una dama" se encuentra en “buen estado de conservación” y resaltó que su valor estaría en torno a los 50 mil dólares: “Se puede entrar a las páginas de subastas y ver que el cuadro más barato de este artista cuesta 30 mil dólares, y el más costoso 70 mil”.

Los funcionarios confirmaron que la pintura permanecerá guardada en una recámara para evitar eventuales daños.

La hija del nazi Kadgien y su marido fueron arrestados este martes cuando efectivos de la Policía Federal realizaron nuevos allanamientos en su vivienda del barrio Parque Luro.

De Alemania a Mar del Plata

La causa inició tras una denuncia de Arca Aduana por el presunto delito de encubrimiento de contrabando a raíz de que el diario neerlandés Algemeen Dagblad detectó la obra en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino.

Según el diario neerlandés, “Kadgien era miembro de las SS y un eslabón relativamente anónimo de la burocracia nazi. Como mano derecha del jerarca nazi Hermann Göring, fue en parte responsable de los Planes Cuatrienales, cuyo objetivo era financiar la industria bélica alemana”. La extorsión a comerciantes de diamantes judíos en Ámsterdam habría formado parte de ese plan.

Se cree que fue uno de los expertos financieros más importantes del régimen nazi y que manejó fondos millonarios del Tercer Reich. De hecho, muchos lo conocían como “el mago de las finanzas” del nazismo.

