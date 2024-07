Reapareció Kate Middleton en la final de Wimbledon

Su última aparición fue hace un mes atrás, en el Trooping The Colour , un evento de gran importancia para la corona. En aquella oportunidad, había señalado que seguía en tratamiento y que continuaría por ese camino varios meses más.

Esta vez, en uno de los eventos deportivos más importantes, Middleton reapareció y se mostró radiante. Con un vestido violeta de la marca londinense Safiyaa, se mostró alegre y feliz junto a su hija Charlotte y su hermana Pippa Middleton.

Además, madre e hija se encontraron con algunas estrellas del tenis como Emma Raducanu y Barbora Krejcikova, ganadora este sábado de su primer Wimbledon. Krejcikova protagonizó un emotivo momento al regalarle a la princesa Charlotte una raqueta igual a la suya.

GSc-3jgXUAExbsh.jpg

La final de Wimbledon enfrentó al español Carlos Alcaraz, quien finalmente consiguió el triunfo, y al serbio Novak Djokovic. Más allá de lo deportivo, este evento se caracteriza por contar con la presencia de importantes figuras públicas.

Además de la esperada aparición de Kate Middleton, el actor protagonista de Gladiador 2, Paul Mescal, también estuvo presente. Tom Cruise, Julia Roberts, y el reconocido actor de Marvel, Benedict Cumberbatch también fueron fotografiados en las gradas.

Embed La final de #Wimbledon empieza ya... pero antes la central al completo se ha puesto en pie por la llega de Kate Middleton, princesa de Galespic.twitter.com/kwYdfsF7Eu — MARCA (@marca) July 14, 2024

Por su parte, las actrices británicas Olivia Cooke y Emma D'Arcy, protagonistas de la serie del momento, House of the Dragon, no se perdieron de la importante final. La joven y reconocida Zendaya también disfrutó de este y otros partidos del torneo.