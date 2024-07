¿Qué hacer si aparece una pantalla azul de error de Windows?

Argentina no estuvo entre las principales perjudicadas por el fallo informático . Pero hubo repercusiones en el aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque , debido a que algunas compañías aéreas trabajaban con ese sistema.

Apagón informático: el municipio destacó que gracias al software libre no se vio afectado

" CrowdStrike está trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto encontrado en una actualización de contenido de los usuarios de Windows (...) no se trata de un incidente de seguridad ni de un ciberataque. El problema fue identificado, aislado y se ha aplicado una corrección ", publicó George Kurtz, titular de CrowdStrike, en su cuenta oficial de X y LinkedIn.

¿Qué hacer ante una pantalla azul de error en Windows?

Usuarios de Microsoft Azure y Microsoft 365 están experimentando fallas cuando intentan utilizar sus computadoras: les aparece una pantalla azul de error al iniciar sus dispositivos.

En estos casos, la empresa recomienda una solución provisoria que consiste en unos pocos pasos.

Primero, reiniciar Windows en modo seguro. Hay que mantener presionada la tecla Mayús mientras seleccionas Inicio/Apagado > Reiniciar en la pantalla de inicio de sesión de Windows.

Luego, navegar por el directorio del disco rígido y buscar la carpeta C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike. Para acceder a la unidad C de tu disco duro, hay que abrir el explorador de archivos y hacer clic en Este equipo. A continuación, localizar la unidad C y hacer doble clic sobre ella para abrir su contenido. Una forma rápida de acceder a esta unidad es mediante un atajo de teclado: CTRL + Alt + C

En tercer lugar, localizar el archivo “C-00000291*.sys”, seleccionarlo y eliminarlo. Para encontrar el archivo, puede insertar el nombre en buscador del directorio, o encontrarlo manualmente al seleccionar la carpeta System32. En ella, habrá otra denominada drivers y, ahí, otra con el título CrowdStrike. Una vez localizado el archivo específico, seleccionarlo y apretar el botón derecho para elegir la opción Eliminar.

Finalmente, hay que reiniciar el equipo. La computadora debería funcionar normalmente.