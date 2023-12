Pruebas Aprender: hubo retroceso en Matemática y avance en Lengua

El deterioro en Matemática llega a un nivel altísimo: un 48,5% no aprobó el examen de esta materia El deterioro en Matemática llega a un nivel altísimo: un 48,5% no aprobó el examen de esta materia

En Matemática, materia que es el “cuco” para muchos alumnos, se registró un “leve deterioro” respecto a 2021, que ronda los 3 puntos porcentuales. En las Aprender de 2021 el 45,2% de los estudiantes se ubicaban en el grupo de menor desempeño (“Básico y Debajo del Básico”), medición que alcanzó al 48,5% este año, un aumento de 7,3% estudiantes en esta categoría.

image.png Los chicos de tercer grado de primaria debieron rendir dos pruebas, una de Lengua y otra de Matemática.

Como se ve el deterioro puede ser visto como “leve”, pero se da desde un nivel muy alto de “bajo rendimiento”, es decir, de nivel de desaprobado. Casi la mitad de los alumnos argentinos no aprueban la materia más exigente y temida, Matemática. Un dato preocupante para un país que aspira a ingresar en la carrera tecnológica de la economía global. Hay que subrayar que el 48,5% de “bajo rendimiento” no aprobó el examen Aprender. Por eso puede hablarse de un deterioro importante en Matemática respecto de los resultados pospandémicos de 2021. Ese año, el 45,2% de los examinados se posicionó en el rango desaprobado, ahora lo hizo el 48,5%. Es “leve”, pero en nivel altísimos de exámenes no aprobados.

En cuanto a Lengua, si bien es alentadora la mejora, mucho más marcada, de 44% en 2021 a 33,5% ahora, en 2023, el nivel de “bajo rendimiento” sigue siendo relativamente alto.

Los resultados de Santa Fe dieron una mejora en Lengua: los aprobados son 44,6%, cuando en 2021 fueron 34,8%. En cuanto a Matemática, ocurrió lo contrario: los estudiantes santafesinos de menor desempeño (no aprobados) subieron del 45,2% al 50% en dos años.

La crítica de los especialistas independientes

"Es catastrófico. Los resultados de desempeño en Matemática son casi un calco de los de 2013, lo cual es muy malo porque significa que los últimos 10 años de políticas educativas no han hecho ninguna mella en el sistema educativo”, lamentó Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires y referente del Observatorio Argentinos por la Educación. “La proporción de pibes que no alcanzan los estándares mínimos es muy alta”, suma.

Zorzoli destaca que último dato es especialmente preocupante. “Esta brecha de aprendizaje muestra el ?efecto cuna?, es decir, los chicos de familias más acomodadas claramente ganan en aprendizaje. La diferencia es astronómica. Entre los chicos de nivel socioeconómico más alto, el 25% llega al nivel máximo de aprendizaje, mientras que entre los chicos de hogares más vulnerables, muy pocos lo alcanzan: el 8%”, detalla el experto.

Magdalena Benvenuto, de la ONG Educar y Crecer, dedicada a la alfabetización de chicos vulnerables, señala: “Es alarmante que uno de cada dos chicos que está en su ultimo año de primaria no alcance los objetivos matemáticos mínimos. Los resultados 2023 no solo son más bajos que los de prepandemia, también son más bajos que los de 2021 y 2022 (año en que el Ministerio hizo un examen limitado). Esto significa que pasaron tres años desde la pandemia y los desempeños siguen empeorando”.

El empeoramiento en Matemática habla de un déficit que no puede explicarse únicamente por el afecto pandémico. “Creo que hay ciertos déficits de aprendizajes durante los primeros tres años de la primaria: en este primer ciclo de la educación escolar los chicos no necesariamente se están alfabetizando, y estos déficits en la base terminan afectando su trayectoria escolar”, explica. La ONG Educar y Crecer trabajó este año con 1700 chicos, de los que unos 300 cursaban el tercer grado de primaria. De ellos, un 70% no había finalizado su alfabetización inicial. “No tenían comprensión lectora acorde a la edad, no lograban hacer inferencias simples a partir de un texto. Un chico que en tercer grado no comprende lo que lee, en sexto no puede entender un problema matemático. La matemática depende de la comprensión lectora”, argumenta. Los números de Aprender 2023 siguen la misma línea que los de las pruebas PISA de la OCDE.

Los resultados muestran grandes diferencias entre los estudiantes según nivel socioeconómico. En Matemática, el 59,6% de los alumnos de nivel socioeconómico bajo da “menor desempeño” (debajo del básico y básico, es decir, no aprobaron), mientras que el 40,4% logró un resultado satisfactorio y avanzado. Entre el grupo de nivel socioeconómico alto, los resultados fueron muy diferentes: 26,5% quedó en “menor desempeño”(básico y debajo del básico) y 73,5% logró un rendimiento satisfactorio y avanzado.