Preocupa la falta de insumos médicos para tratamientos con diálisis a nivel nacional

“Lamentablemente, muchos centros de diálisis cuentan con stock de insumos que, se estima, alcanzarán hasta fines de diciembre o principios de enero ”, declaró el presidente de la Cadra Jorge Abdala, en un comunicado presentada por la entidad médica: “De no recibir nuevos lotes, nos encontraremos ante una situación de extrema gravedad que sólo puede modificarse con la reposición de esos materiales prioritarios”, advierte.

La falta de reservas en insumos importados, sales y cloruros, entre otras sustancias necesarias para los tratamientos, se le suma la ausencia de jeringas, catéteres, líquidos peritoneales, entre otros elementos.

Abdala sostuvo que se constituyó una mesa de negociación entre la organización que conduce, el gobierno nacional y los empresarios proveedores, a través de la cual se lograron llegar a acuerdos que aliviaron la situación que permitieron la continuidad del funcionamiento de los centros de diálisis más pequeños. No obstante, el médico aseguró que la situación escaló a niveles de mayor tensión: "Hoy ya no nos reciben, ni atienden los teléfonos en el Ministerio de Salud y está en serio riesgo la prestación de la diálisis a más de los 30 mil pacientes diseminados en todo el país, ya que se están terminando las reservas de insumos importados y no se está permitiendo el ingreso de los mismos desde el exterior”.