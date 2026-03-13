Matías Almeyda y lo que el fútbol calla: "Hay guerras y nosotros hablamos de jugar un partido"

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, dejó una fuerte reflexión social en la previa del partido ante el Barcelona y cuestionó el contraste entre la realidad mundial y la centralidad del fútbol. “ Hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido”, señaló el técnico argentino durante la conferencia de prensa.
Fiel a su estilo, Almeyda volvió a mostrar un discurso distinto al habitual en el ambiente futbolístico. El exmediocampista explicó que el fútbol despierta sentimientos y funciona como un remedio para muchas personas, además de representar una fuente de trabajo para miles de familias.
También valoró las oportunidades personales que le dio el deporte, como viajar, conocer culturas y compartir experiencias. Sin embargo, remarcó que el fútbol también refleja el estado de la sociedad y cuestionó que el negocio continúe con normalidad mientras existen conflictos bélicos en distintas partes del mundo.
“El fútbol tiene algo muy lindo, pero también es el reflejo de la sociedad. Hay guerras y estamos hablando de jugar un partido. No nos importa nada. El negocio tiene que seguir y todo va”, expresó el entrenador argentino.
Almeyda profundizó su postura con otro ejemplo. Señaló que un cohete puede costar 50 millones de euros mientras en África persiste el hambre y planteó que esos recursos podrían destinarse a alimentos o educación. También cuestionó el individualismo actual y defendió una relación más cercana entre el fútbol y la gente.
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Matías Almeyda: “Cada cohete que tiran vale 50 millones de euros"
“Cada cohete que tiran vale 50 millones de euros ¿Por qué no gastamos eso en comida y en educación? Seguimos viviendo en un mundo para uno mismo”, apuntó.
El técnico explicó que intenta rescatar ese vínculo al permitir el acceso a entrenamientos, detenerse para fotos o invitar a hinchas a presenciar prácticas. Recordó que, décadas atrás, los aficionados observaban los entrenamientos con normalidad y lamentó que ese contacto se haya perdido.
“Periodistas, entrenadores y árbitros estamos muy separados. Antes no era así”, afirmó, y concluyó con una mirada crítica: “El fútbol es el fiel reflejo de las sociedades. Socialmente, el mundo está retrocediendo y todos somos parte de eso”.
El conjunto blanquirrojo visitará a Barcelona el domingo, a las 12.15 (hora argentina), por la fecha 28 del certamen español.