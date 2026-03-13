Matías Almeyda y lo que el fútbol calla: "Hay guerras y nosotros hablamos de jugar un partido"

El entrenador argentino del Sevilla cuestionó la “normalidad” del fútbol ante las guerras: "Cada cohete que tiran vale 50 millones de euros"

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda , dejó una fuerte reflexión social en la previa del partido ante el Barcelona y cuestionó el contraste entre la realidad mundial y la centralidad del fútbol. “ Hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido ”, señaló el técnico argentino durante la conferencia de prensa.

Fiel a su estilo, Almeyda volvió a mostrar un discurso distinto al habitual en el ambiente futbolístico. El exmediocampista explicó que el fútbol despierta sentimientos y funciona como un remedio para muchas personas , además de representar una fuente de trabajo para miles de familias.

También valoró las oportunidades personales que le dio el deporte, como viajar, conocer culturas y compartir experiencias. Sin embargo, remarcó que el fútbol también refleja el estado de la sociedad y cuestionó que el negocio continúe con normalidad mientras existen conflictos bélicos en distintas partes del mundo.

“ El fútbol tiene algo muy lindo, pero también es el reflejo de la sociedad . Hay guerras y estamos hablando de jugar un partido. No nos importa nada. El negocio tiene que seguir y todo va”, expresó el entrenador argentino.

Almeyda profundizó su postura con otro ejemplo. Señaló que un cohete puede costar 50 millones de euros mientras en África persiste el hambre y planteó que esos recursos podrían destinarse a alimentos o educación. También cuestionó el individualismo actual y defendió una relación más cercana entre el fútbol y la gente.

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Matías Almeyda: “Cada cohete que tiran vale 50 millones de euros"

“Cada cohete que tiran vale 50 millones de euros ¿Por qué no gastamos eso en comida y en educación? Seguimos viviendo en un mundo para uno mismo”, apuntó.

El técnico explicó que intenta rescatar ese vínculo al permitir el acceso a entrenamientos, detenerse para fotos o invitar a hinchas a presenciar prácticas. Recordó que, décadas atrás, los aficionados observaban los entrenamientos con normalidad y lamentó que ese contacto se haya perdido.

“Periodistas, entrenadores y árbitros estamos muy separados. Antes no era así”, afirmó, y concluyó con una mirada crítica: “El fútbol es el fiel reflejo de las sociedades. Socialmente, el mundo está retrocediendo y todos somos parte de eso”.

El conjunto blanquirrojo visitará a Barcelona el domingo, a las 12.15 (hora argentina), por la fecha 28 del certamen español.