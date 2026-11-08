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El papa León XIV ya vuela hacia la Argentina: expectativa por una visita histórica

El avión de Aerolíneas Argentinas que traslada al pontífice despegó de Montevideo rumbo a Buenos Aires. Está previsto que aterrice en Aeroparque alrededor de las 16.30. La visita se extenderá hasta el miércoles e incluirá misas multitudinarias.

8 de noviembre 2026 · 15:52hs
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El papa León XIV ya vuela hacia la Argentina: expectativa por una visita histórica

El Sumo Pontífice se despide de Uruguay segundos antes de abordar el avión de Aerolíneas Argentinas rumbo a Aeroparque. 

El Sumo Pontífice se despide de Uruguay segundos antes de abordar el avión de Aerolíneas Argentinas rumbo a Aeroparque. 
El papa León XIV ya vuela hacia la Argentina: expectativa por una visita histórica

El papa León XIV ya está en camino a la Argentina. El avión que traslada al jefe de la Iglesia Católica despegó este domingo desde Montevideo con destino al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, donde se espera su llegada alrededor de las 16.30. El vuelo marca el comienzo de una visita histórica: después de 39 años, un pontífice volverá a pisar suelo argentino, en un acontecimiento que genera una enorme expectativa entre los fieles de todo el país.

La última vez que un Papa visitó la Argentina fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II protagonizó una multitudinaria gira que quedó grabada en la memoria de varias generaciones. Desde entonces, el país no volvió a recibir a un jefe de la Iglesia católica. Ni siquiera durante los doce años del pontificado de Francisco, el primer Papa argentino, que murió sin haber regresado a su tierra natal.

Ahora será León XIV, el estadounidense Robert Francis Prevost, quien pondrá fin a esa prolongada ausencia. Su llegada forma parte de una gira sudamericana que comenzó en Uruguay y continuará en Perú, después de cuatro jornadas de actividades en territorio argentino.

El traslado está a cargo de Aerolíneas Argentinas, que dispuso un Boeing 737 MAX 8, matrícula LV-KKD, para transportar al Papa y su comitiva. El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y demás autoridades despidieron al Sumo Pontífice en el aeropuerto de Montevideo y le agradecieron por la visita.

El vuelo especial AR1091 despegó de la capital uruguaya a las 15.55 y aterrizará en Aeroparque a las 16.30, en el marco de un operativo que también contempla el transporte de equipaje y los desplazamientos posteriores del pontífice.

Cómo será la llegada del papa León XIV a la Argentina

El arribo a Buenos Aires dará comienzo a una agenda que combinará actividades religiosas, reuniones institucionales y encuentros multitudinarios bajo el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”.

Luego de la recepción oficial en Aeroparque, el Papa tiene previsto trasladarse a la Plaza San Martín, donde a las 17 rendirá homenaje ante el monumento al Libertador y a los Ejércitos de la Independencia.

A las 17.20 se realizará la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, media hora después, León XIV mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. Será uno de los momentos institucionales más importantes de su primera jornada en la Argentina.

La actividad continuará a las 18.30 en el Palacio Libertad, donde el pontífice pronunciará un discurso ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Cuatro días de actividades y misas multitudinarias

La visita apostólica se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre y tendrá como escenarios principales Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Este lunes 9, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y a las 11.30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. También participará de encuentros con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas, antes de una celebración en la Catedral Metropolitana.

Este martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una misa a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Por la tarde regresará a Buenos Aires para protagonizar uno de los acontecimientos más esperados de la gira: un encuentro con jóvenes previsto para las 20.15 en el Monumento a los Españoles.

La última jornada comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto. Posteriormente, el Papa se trasladará a Luján, donde celebrará una misa a las 10 frente a la basílica, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.

La despedida está programada para las 13.30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Media hora después, León XIV partirá rumbo a Lima para continuar su recorrido por América Latina.

Una espera de casi cuatro décadas

La llegada de León XIV tendrá un significado particular para la Iglesia argentina. Desde la visita de Juan Pablo II en 1987, el país atravesó nueve presidencias y vivió el hecho inédito de que uno de sus ciudadanos, Jorge Mario Bergoglio, fuera elegido Papa en 2013.

Sin embargo, Francisco nunca volvió a la Argentina como pontífice, pese a las reiteradas expectativas que se generaron durante su papado. Su ausencia convirtió a cada posible anuncio de una visita en un acontecimiento cargado de ilusiones para los católicos argentinos.

Esa espera está a punto de terminar. Con el avión papal ya en vuelo hacia Buenos Aires, comienza la cuenta regresiva para un acontecimiento que no se produce en la Argentina desde hace 39 años.

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