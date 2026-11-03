La Capital | Información General | Receta

Cómo hacer tortilla de papas: receta y trucos para que salga perfecta

Este plato español es ideal para acompañar cualquier comida y es de los preferidos de muchos. En casa, se puede preparar de forma más sencilla de lo que se cree

3 de noviembre 2026 · 18:04hs
Google Seguir a La Capital en Google
La tortilla de papa española se ha convertido en uno de los platos favoritos en Argentina

La tortilla de papa española se ha convertido en uno de los platos favoritos en Argentina

Entre los diversos platazos que derivan de la papa, uno de los favoritos de muchos, sin dudas, es la tortilla de papa. Auténtica de España, la tortilla lleva tres ingredientes principales: papa, cebolla y huevo. Como resultado, se obtiene este alimento con forma de torta ideal para acompañar cualquier comida. Su receta se puede adaptar a las preferencias personales y siempre sorprende a todos los comensales.

Entre las recetas básicas que hay que aprender, vale la pena saber cocinar una tortilla de papas. Muchas veces, las abuelas pasan sus recetas a la familia, pero quienes no conozcan ninguna receta pueden empezar con la de Paulina Cocina, que es bastante sencilla y que, además, viene con un par de consejos que pueden potenciar el resultado.

>>Leer más: Cómo hacer budín de pan en pocos pasos: receta más que sencilla

Ingredientes para una tortilla de papas

Para una tortilla mediana:

  • 4 Huevos
  • 3 papas medianas
  • 1/2 cebolla
  • Sal
  • Aceite

>>Leer más: Cómo hacer hummus de garbanzos: receta simple y casera

Cómo hacer tortilla de papas: paso a paso

La receta original de Paulina Cocina aconseja seguir los siguientes pasos:

  1. Cortar las papas en rodajas finas, estilo papas españolas. Deben ser de tamaño mediano, ya que queremos que queden bien unidas con el huevo.
  2. Colocar abundante aceite en una sartén. Es importante saber que las papas -en la receta tradicional y auténtica de la tortilla española- no deben freírse sino que deben pocharse. Lo que vamos a hacer es poner la sartén a fuego fuerte, y en cuanto esté tibio el aceite vamos a agregar todas las papas. Si, ese es el primer truco: agregamos las papas antes de que el aceite esté hirviendo. Las dejamos cocinar durante 5 minutos.
  3. Mientras tanto vamos a cortar la cebolla en julianas. Una vez pasados los 5 minutos agregamos las cebollas a la sartén con las papas, revolviendo suavemente.
  4. Luego de revolver bien para que esté todo integrado en la sartén, agregamos un poco de sal y vamos a bajar el fuego al mínimo y vamos a tapar la sartén. Pero la vamos a tapar sin que quede totalmente cerrada, dejando una mínima abertura para que pueda salir el vapor. Así la dejamos durante 15-20 minutos mientras de vez en cuando vamos revolviendo suave y procurando que no se pegue.
  5. Una vez que las papas estén cocidas (no deben estar crocantes, simplemente tiernas como se ve en el video), vamos a proceder a colarlas, dejándolas en un colador hasta que baje todo el aceite. Si quieren, pueden guardar éste aceite para utilizar un poquito al cocer la tortilla española.
  6. Colocar los 4 huevos en un bol con un poco de sal y batirlos bien durante unos minutos.
  7. Agregar las papas con cebollas al bol y volver a batir bien hasta que esté todo integrado y unido.
  8. Agregamos un chorro de aceite (pueden utilizar el que reservamos) en una sartén dependiendo del estilo de tortilla que queremos. Si queremos una tortilla de papas alta utilizaremos una sartén más pequeña, si utilizamos una sartén grande vamos a tener una tortilla finita. Colocamos la sartén a fuego fuerte.
  9. Cuando esté bien caliente el aceite, agregamos la mezcla que tenemos en el bol y movemos la sartén agitándola durante 30 segundos. No tengan miedo al mover la sartén, lo que estamos haciendo es cuajar los huevos para que la tortilla española quede a la perfección.
  10. Luego de los 30 segundos vamos a poner el fuego bajo y con una espátula vamos a ir corrigiendo los bordes mientras se va cociendo. Vamos a cocinar la tortilla española así durante 5 minutos. El tiempo de cocción depende exclusivamente de la forma en la que a uno le gusta, a mi no me gusta ni muy cocida ni muy babé sino un intermedio, y para eso utilizo una cocción de 5 minutos por lado. Pueden variarlo según sus gustos.
  11. Luego vamos a darla vuelta. Para ésto vamos a colocar un plato encima de la sartén y la damos vuelta sin miedo. Pueden ver cómo lo hago en el video, es muy fácil! Una vez que la damos vuelta vamos a emprolijar los bordes nuevamente con la espátula y dejamos cocer unos 3-4 minutos más.
  12. Para sacarla vamos a volver a darla vuelta. Es decir, colocamos nuevamente el plato encima de la sartén como hicimos en el punto anterior y lo damos vuelta con cuidado. ¡Buen provecho!

Trucos para que la tortilla salga perfecta

Noticias relacionadas
La focaccia es una de las tradiciones culinarias italianas. Una receta sencilla e infalible

Cómo preparar focaccia italiana: receta sencilla para hacer en casa

Los pastelitos son compañeros ideales de los días nublados y lluviosos

Cómo hacer pastelitos de batata o membrillo caseros: receta simple e infalible

Al vaciar la papelera de WhatsApp, los usuarios pueden liberar espacio en sus teléfonos

Dónde se encuentra la papelera de WhatsApp y para qué sirve vaciarla

A partir de una serie de pasos, se puede mejorar el rendimiento de un celular

Cómo optimizar el rendimiento de un celular en cinco pasos

Las más leídas

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Ignacio Boero, presidente de Newells No es verídico que Messi esté cerca del club

Ignacio Boero, presidente de Newell's "No es verídico que Messi esté cerca del club"

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Lo último

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Dónde se encuentra la papelera de WhatsApp y para qué sirve vaciarla

Dónde se encuentra la papelera de WhatsApp y para qué sirve vaciarla

Cómo optimizar el rendimiento de un celular en cinco pasos

Cómo optimizar el rendimiento de un celular en cinco pasos

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos

Iván Jokanovich estaba preso por pasar información a un expolicía que integraba la banda de Los Monos y quedó libre tras acordar en un juicio abreviado la condena a 1 año y 6 meses

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos
Pullaro no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza
Política

Pullaro no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa pese al pedido de la Iglesia
Información General

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa pese al pedido de la Iglesia

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local
La Ciudad

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas
Policiales

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Imputan a tres empleados municipales de Cañada de Gómez por un desfalco millonario en la Caja de Jubilaciones
Policiales

Imputan a tres empleados municipales de Cañada de Gómez por un desfalco millonario en la Caja de Jubilaciones

Las más leídas
Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Ignacio Boero, presidente de Newells No es verídico que Messi esté cerca del club

Ignacio Boero, presidente de Newell's "No es verídico que Messi esté cerca del club"

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

Ovación
Tenis: Provincial se quedó con la Copa Challenger en el Campeonato de Menores por equipos
Ovación

Tenis: Provincial se quedó con la Copa Challenger en el Campeonato de Menores por equipos

Tenis: Provincial se quedó con la Copa Challenger en el Campeonato de Menores por equipos

Tenis: Provincial se quedó con la Copa Challenger en el Campeonato de Menores por equipos

Primera lista sin Messi: los convocados de Scaloni para la selección argentina

Primera lista sin Messi: los convocados de Scaloni para la selección argentina

Bombazo en Central: Belloso anunció que buscará la reelección

Bombazo en Central: Belloso anunció que buscará la reelección

Policiales
Imputan a tres empleados municipales de Cañada de Gómez por un desfalco millonario en la Caja de Jubilaciones
Policiales

Imputan a tres empleados municipales de Cañada de Gómez por un desfalco millonario en la Caja de Jubilaciones

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

La Ciudad
Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de sangre dulce y de mayor estatura?
Salud

Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de "sangre dulce" y de mayor estatura?

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio en el Concejo

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio en el Concejo

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros y la mayoría irá a Luján

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros y la mayoría irá a Luján

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega a Santa Fe

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega a Santa Fe

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga

Por Redaccion Comercial
La Capital

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde de este martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde de este martes

Rosario presentará su presupuesto con equilibrio fiscal y $171 mil millones para obras

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario presentará su presupuesto con equilibrio fiscal y $171 mil millones para obras

Javkin y otros intendentes del interior irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte
La Ciudad

Javkin y otros intendentes del interior irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros
Policiales

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido
Policiales

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo
Información General

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador
Agro

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina
La Ciudad

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar
La Ciudad

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza
Policiales

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro
Información General

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza
La Ciudad

Prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas
Economía

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia
Información General

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua
Policiales

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua

Vecinos del microcentro denuncian dos inmuebles usurpados en Rioja al 900
Ciudad

Vecinos del microcentro denuncian dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

La Toretto de La Plata declaró y pidió perdón a los familiares de la víctima
Información General

La Toretto de La Plata declaró y pidió perdón a los familiares de la víctima

En las elecciones de EEUU, Donald Trump es Dios y el diablo para los republicanos
El Mundo

En las elecciones de EEUU, Donald Trump es Dios y el diablo para los republicanos

Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque
Información General

Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque