Cómo hacer tortilla de papas: receta y trucos para que salga perfecta

Este plato español es ideal para acompañar cualquier comida y es de los preferidos de muchos. En casa, se puede preparar de forma más sencilla de lo que se cree

Entre los diversos platazos que derivan de la papa, uno de los favoritos de muchos, sin dudas, es la tortilla de papa. Auténtica de España, la tortilla lleva tres ingredientes principales: papa, cebolla y huevo. Como resultado, se obtiene este alimento con forma de torta ideal para acompañar cualquier comida. Su receta se puede adaptar a las preferencias personales y siempre sorprende a todos los comensales.