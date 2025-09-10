La Capital | Información General | Pami

Pami: quiénes pueden cobrar el bono de $44 mil en septiembre

Pami ofrece este bono extraordinario a un grupo específico de afiliados. Cuáles son los requisitos para acceder en el noveno mes del año

10 de septiembre 2025 · 08:17hs
Pami ofrece un beneficio para un grupo específico de jubilados

Pami ofrece un beneficio para un grupo específico de jubilados

ElPrograma de Atención Médica Integral (Pami) continúa tomando medidas y actualizando programas que puedan responder a las necesidades de sus afiliados. Con ese objetivo, la obra social de los jubilados anunció la continuación de un bono para cierto grupo de beneficiarios que tiene el valor de $ 44.108,08.

Ese bono está destinado a todos los jubilados que padezcan celiaquía. El “subsidio económico por celiaquía” está impulsado por la ley 26.588. A través de este programa, Pami busca ayudar a los jubilados que por su condición están obligados a consumir alimentos específicos para evitar el gluten.

Pami tiene en cuenta que los alimentos sin tacc son mucho más costosos que los demás y generan un encarecimiento considerable de la canasta básica. Por este motivo, el bono económico busca contribuir al poder adquisitivo de los jubilados que deben afrontar gastos mayores por su condición de celiaquía. Para acceder al beneficio, los afiliados deberán inscribirse y presentar la certificación médica que acredite su diagnóstico.

El valor de este bono se actualiza cada seis meses y su valor equivale al 27,5% de la Canasta Básica Alimentaria, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde mayo, el monto fue ajustado de $ 38.154,60 a $44.108,08

>>Leer más: Pami ofrece anteojos gratuitos a sus afiliados: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Cómo se realiza el trámite para cobrar el bono

Este es un trámite web. Se puede realizar desde el celular, tablet o computadora. Ingresando en la página “https://www.pami.org.ar/tramite/subsidio-celiaquia” es posible iniciar directamente el trámite o solicitar un turno para atención en agencia. También se encuentra disponible un video tutorial para aprender a realizar trámites en línea.

Documentación necesaria para acceder al bono

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Credencial de afiliación al Pami.
  • Último recibo de cobro.
  • Resumen de historia clínica que incluya síntomas.
  • Resultados serológicos que demuestren la presencia de anticuerpos antigliadina y antiendomisio.
  • Resultados histopatológicos de una biopsia realizada durante una videoendoscopia digestiva alta.
  • Certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca, emitido por un especialista.
