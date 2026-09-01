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Pami: cómo renovar la solicitud de pañales gratuitos paso a paso

Para seguir recibiendo los pañales en sus domicilios, los afiliados deben asegurarse de mantener su solicitud actualizada. En esta nota la forma más fácil de renovarla

1 de septiembre 2026 · 15:32hs
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Para recibir los pañales de Pami

Para recibir los pañales de Pami, es preciso renovar la solicitud cada tres meses

El sistema de pañales gratuitos de Pami es uno de los más utilizados por los afiliados a nivel nacional. A partir de la última actualización, más de 5 millones de jubilados disfrutan del servicio de entrega a domicilio, pero para mantenerlo deben asegurarse de actualizar constantemente su solicitud.

El nuevo sistema de pañales exige ciertas reglas y requisitos que los afiliados deben cumplir para recibir los insumos. La más importante tiene que ver con la solicitud, ya que Pami exige que se demuestre por parte del beneficiario la necesidad de contar con los higiénicos absorbentes antes de entregarlos.

Afortunadamente, el trámite solo debe realizarse cada algunos meses y, mientras el afiliado chequee la vigencia de su certificado recibirá los pañales regularmente en su domicilio.

>>Leer más: Pami pide a los jubilados actualizar datos clave: cómo hacerlo desde la web

Cómo renovar la solicitud de pañales de Pami

El nuevo sistema de entrega de pañales funciona desde junio del año pasado. Para recibir los insumos, los afiliados deben presentar una Órden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera.

En suma, siempre que el afiliado cuente con una receta vigente, estará inscripto exitosamente al sistema de entregas. Pero cabe destacar que esta solicitud para recibir pañales debe renovarse cada tres meses (90 días), ya que este es el tiempo de validez que tienen las recetas.

Una vez transcurrido ese período de tiempo desde la emisión de la receta, se requiere una renovación del beneficio. Para esto, el médico de cabecera debe generar una receta electrónica nueva.

>>Leer más: Cómo me atiendo por Pami si me encuentro lejos del domicilio de residencia

En resumen, los pasos son:

  1. Solicitar al médico de cabecera que genere una nueva órden médica que certifique el uso de pañales descartables por parte del afiliado.
  2. Aprovechar la consulta para chequear los datos personales: domicilio, teléfono o correo electrónico. En caso de ser necesaria una actualización de la información, es el momento para editarla.
  3. Una vez emitida la receta, el afiliado no debe presentarse en ningún lugar para entregarla. La información queda actualizada en el sistema y el afiliado puede recibir pañales con normalidad.

Si se presenta algún inconveniente a la hora de renovar la órden médica, el afiliado puede llamar al 138 “Pami Escucha y Responde” o acercarse a las oficinas de atención de Pami para recibir ayuda.

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