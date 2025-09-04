La Capital | Información General | Armani

Murió a los 91 años Giorgio Armani, ícono mundial de la moda

El Grupo Armani despidió a su "creador, fundador y motor infatigable", y dijo que "falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos"

4 de septiembre 2025 · 18:44hs
Murió a los 91 años Giorgio Armani, ícono mundial de la moda

"Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani". Así despidió la compañía al "rey" de la moda italiana, que murió este jueves a los 91 años.

Acompañado por su familia y su pareja, Leo Dell'Orco, el diseñador falleció en Milán.

El Grupo Armani indicó que "el señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos".

"Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo", resaltó el comunicado..

Leyenda absoluta de la moda internacional, poco antes de cumplir 91 años había sufrido una infección pulmonar que lo tuvo hospitalizado y posteriormente a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán.

"Nos deja Giorgio Armani a los 91 años. Con su elegancia, sobriedad y creatividad, supo dar prestigio a la moda italiana e inspirar al mundo entero. Un icono, un trabajador incansable, un símbolo de la mejor Italia. Gracias por todo", escribió la primera ministra, Giorgia Meloni, en sus redes sociales.

Armani será velado este fin de semana en una capilla ardiente en el Armani Teatro de Milán. Tal como pidió expresamente, será un funeral privado.

