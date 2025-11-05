Nuevo aumento de Anses: cuánto cobran los jubilados y asignaciones en noviembre

En las últimas horas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un aumento para las jubilaciones y pensiones correspondiente al mes de noviembre. La suba, oficializada en el Boletín Oficial, será de 2,08%.
Este porcentaje de aumento para noviembre responde al dato de la inflación de septiembre. Es la Ley de Movilidad la que define que los valores de cada mes se rijan por la inflación del penúltimo.
Es así que en noviembre la jubilación mínima pasará de $326.298 a $333.085,39 mientras que la máxima, que estaba en $2.195.679, alcanzará los $2.241.349,35. Por su parte, el bono de $70.000 recibido por quienes perciben la mínima se mantendrá este mes, por lo que la jubilación mínima con bono será de $403.085.
El aumento también impacta en el resto de las prestaciones de Anses. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se extendió hasta la suma de $266.468,31. Con el bono de $70.000, la PUAM alcanzará los $336.468.
En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, la suba ascenderá a $119.691 en noviembre.
Según informó Ansés, el cronograma de pagos del mes de noviembre empezará con dos días de atraso con respecto al de octubre. Así, este mes el calendario comenzará el día 10. Los pagos quedan organizados de la siguiente manera:
Jubilaciones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
DNI terminados en 9: jueves 20 de noviembre
Jubilaciones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: viernes 21 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre
Pensiones no contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF
DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
DNI terminados en 9: jueves 20 de noviembre
