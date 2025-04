No más limones secos: el mejor truco para conservarlos una vez cortados

El limón definitivamente es uno de los frutos más versátiles y útiles de la cocina Pequeño, redondo y amarillo se usa en recetas dulces y saladas por igual, desde budines hasta pescados, desde una limonada fresca hasta el clásico toque ácido para disfrutar de una buena milanesa. Además de su sabor inconfundible, es una excelente fuente de ácido cítrico y vitamina C (ácido ascórbico).

Conservar el limón en la heladera

Aunque la creencia popular sostiene que la heladera es la mejor aliada para conservar la mitad del limón, lo cierto es que esto es solo un mito. Las bajas temperaturas no siempre juegan a favor: cuando la pulpa queda expuesta al aire frío, el proceso de oxidación se acelera, el fruto se seca y pierde gran parte de su jugo.

El truco definitivo para conservar el limón

Existe una técnica muy simple que permite conservar la mitad del limón fresca y jugosa por al menos siete días.

Una vez que el limón haya sido cortado a la mitad, la clave está en colocarlo dentro de un recipiente o bolsa hermética con un poco de agua. La mitad cortada y expuesta debe colocarse hacia abajo, apenas sumergida en el líquido.

Con el agua y el hermetismo del recipiente se impide que el fruto se exponga al aire y permite conservar su humedad y jugo.

Propiedades y beneficios del limón

El limón es un fruto de piel amarilla o amarilla verdosa, rugosa y muy aromática. Tiene una pulpa jugosa, casi traslúcida y lo que la caracteriza principalmente es su alta acidez. Es considerado una obra de arte de la naturaleza y su historia se remonta a Asia donde se lo cultiva desde hace más de 2.500 años, aunque su consumo como alimento no comenzó hasta la Edad Media.

No todos lo limones tienen las mismas propiedades y tampoco la misma calidad. ¿Cómo saber si se está ante un buen limón? La clave está en que tenga una piel firme, tersa y brillante, ligeramenta rugosa, pero no excesivamente, porque eso denotaría deshidratación. Y, también, que cuente con una pulpa jugosa, casi traslúcida, y en un aroma a cítrico intenso. Si tiene esas características no va a fallar.

Los expertos en nutrición coinciden en que lo más destacado es su contenido en vitamina C y en fibra. La vitamina C es la que interviene en el funcionamiento normal del sistema inmunitario y nervioso, tiene una alta capacidad antioxidante y protege a las células de ese daño oxidativo, que es normal en nuestro metabolismo. También es clave en el colágeno de los huesos y de los dientes.

Los usos del limón

El limón se encuentra presente en las mermeladas, jaleas, budines, tortas y bebidas, con y sin alcohol. Como acidificante, lo encontramos en el yogurt, el queso y los dulces. La pectina, que se extrae de su cáscara, se utiliza como agente gelificante, espesante, emulgente y estabilizante y podemos encontrarla, por ejemplo, en la pasta de dientes. Además, sus extractos se usan en las industrias cosmética y farmacéutica por su aporte de Vitamina C, A y B.

El aceite de limón se utiliza para saborizar y aromatizar desde jugos en polvo y gaseosas hasta muchos de los productos no comestibles que usamos habitualmente, como el detergente, los perfumes, desodorantes, productos de cosmética y de limpieza. Por su fragancia fresca, es muy valorado para productos de limpieza, porque da una sensación de naturaleza e higiene.

Sus usos caseros son múltiples. Se lo aprovecha como un limpiador natural combinado con vinagre, para vidrios, pisos o vajilla, es efectivo para eliminar manchas de tinta, moho y óxido, y tiene un efecto desengrasante. Por otro lado, combinado con clara de huevo o azúcar, el limón fresco puede utilizarse como mascarilla facial para un mejor cuidado de la piel.