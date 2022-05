La nueva estrella de Tik Tok se llama Monica Claire y es una monja que cura resfríos

No, no es la primera vez que un miembro religioso llega a las redes sociales, de hecho muchos las utilizaron para acercar a la comunidad su mensaje, su misión y labor en el mundo. Pero la hermana Claire lo hace de un modo bastante particular. Y tiene muy en claro su objetivo, que es el de visibilizarse: "Si estamos escondidos, no vamos a existir", afirmó.