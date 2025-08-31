La lotería Powerball de Estados Unidos tiene un pozo histórico: 1.100 millones de dólares

El premio mayor está vacante desde el 31 de mayo. El ganador tiene la opción de llevarse menos de la mitad en un solo pago o cobrar 36 millones anuales durante 30 años

La lotería Powerball, de Estados Unidos, sortea tres veces por semana y desde el 31 de mayo pasado que no tiene ganadores. Es por eso que el pozo sigue creciendo y se acerca al récord en toda la historia del juego. Mientras tanto, cientos de miles de apostadores hicieron su jugada con la ilusión de convertirse este lunes en el afortunado poseedor del billete ganador de 1.100 millones de dólares.

El mecanismo es muy simple: la boleta cuesta 2 dólares y se eligen cinco números y uno extra, el Powerball. Quien acierte los seis números se lleva el pozo completo, que esta vez llegó al quinto premio más grande en la historia del juego.

>> Leer más: Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron 500 millones de pesos

El ganador tiene dos opciones: llevarse un único pago de 498 millones de dólares (a los que hay que descontarle impuestos) o cobrarlo a lo largo de 30 años. Esta última no es una oferta desdeñable: son 36 millones de dólares por año (nuevamente, sin impuestos).

Una lotería "casi" imposible

Las chances de acertar los seis números son muy reducidas, casi ínfimas: una en 292,2 millones. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo es mucho mayor. Pero con un pozo tan grande que atrae a tantos apostadores, estadísticamente es más probable que eventualmente alguien se lleve el gran premio.

Muchos creyeron que el pasado sábado sería su día de suerte, pero nadie tenía la combinación 3, 18, 22, 27 y 33, con el Powerball 17.

Powerball se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los sorteos se realizan cada lunes, miércoles y sábado.