Juan Darthés volvió al país este fin de semana luego de vivir seis meses en San Pablo, Brasil, tras la denuncia de abuso de Thelma Fardin. Su abogado, Fernando Burlando, que precisó que fue un regreso "de golpe" y que por ahora "no se darán más detalles" sobre su vuelta a la Argentina.

El arribo fue el sábado a las 22.30 junto a su mujer, según contó el periodista Leo Arias. La noticia también confirmada por su abogado Fernando Burlando, aunque no precisó detalles sobre esta decisión. Días atrás incluso, había dicho que su representado no iba a volver a la Argentina.

El seis de junio, el actor debería haberse presentado a una audiencia de la causa por calumnias e injurias que presentó contra Anita Co. La jueza pidió que, de no asistir, envíe un certificado médico explicando por qué no puede viajar o un informe psiquiátrico. Además, abrió la instancia de comunicación por Skype.

En sus últimas declaraciones, Burlando aseguró que en la declaración de Fardin ante la Justicia de Nicaragua no se desprende que hubo un delito y lanzó una frase que generó indignación.

"La existencia de la situación intima es rechazada por Darthés y nosotros, pero ella hace una referencia en la cual no le da claridad al rechazo. Si uno pretende suponer que la diferencia de edad hace a la figura de violación, están equivocados porque eso no es delito en Nicaragua", comentó, y agregó: "No es un no categórico, hay no que son sí y hay no que son no. Ella dijo que Juan se corrió y que se fue luego de que abran la puerta”.