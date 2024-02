Harto del reguetón de su vecino inventó una máquina para interferirle el parlante

La creatividad argentina no tiene límites. Quedó demostrada a lo largo de los años y dejó grandes hallazgos, como el sistema dactiloscópico, el colectivo y la birome, entre otros inventos inoxidables. Hay otros, claro, como la camilla plegable para emergencias médicas, la tapa a rosca degollable y la jeringa y aguja autodescartables, y no terminan ahí, a diario hay novedades útiles y asombrosas .

Según él mismo confesó en un video que posteó en redes sociales y se hizo viral, Biandini no tiene grandes habilidades sociales y, por lo tanto, descartó de plano ir a pedirle a su vecino que bajara el volumen de la música y mucho menos que dejara de escuchar reguetón, que es lo que él realmente quería. No lo hizo porque le parecía impertinente y además le daba vergüenza y acaso temor.

Historia del Reggaeton Be Gone..mp4

Por eso, puso manos a la obra para montar un aparato que fuera capaz de detectar cuando un parlante emitía reguetón, lo interfiriera vía Bluetooth y lo apagara. Parece imposible o de ciencia ficción, pero Biandini estudió en profundidad el problema y, después de realizar varias pruebas, creo el Reggaeton Go Home, un dispositivo que hacía exactamente lo que él quería.

“El reconocimiento de la música se hace con IA, especialmente Machine learning”, explicó Biandini su blog en Medium, y agregó: “Descargué canciones representativas del estilo, las pasé a mono, bajé la resolución a16khz, hice un split de 4 segundos, usé un bloque de procesamiento MFE y un algoritmo de clasificación. Finalmente, exporté el modelo entrenado con extensión .eim para Linux bajo procesador ARM”.

Embed Fabriqué un aparato para detectar Reggaeton en el parlante del vecino y atacarle el bluetooth. Mañana seguramente publico la demo y el código. https://t.co/RGGpA5hUQd #reggaetonbegone pic.twitter.com/hLn4f9kwl4 — Roni Bandini (@RoniBandini) February 20, 2024

El objetivo de Reggaeton Be Gone fue atacar el equipo de audio del vecino y, aunque la pared le impidió desconectar el parlante, logró generar suficientes interferencias para dificultar su funcionamiento. Así fue como al vecino no le quedó otra que cambiarlo de lugar y ubicarlo lo más lejos posible del muro lindero y, por lo tanto, de la casa de Biandini, quien admitió: “Definitivamente no fue un éxito, pero tampoco una derrota”.