"Hoy dejé las redes": una experiencia difícil pero que puede tranquilizar

Muchas veces la "vida social" on line nos absorbe y no sabemos cómo despegarnos. Algunas recomendaciones para quienes toman la decisión de hacer un corte o una pausa porque se sienten sobrepasados

Día 3: Durante toda la mañana sentí que algo me faltaba y me costó compensar ese vacío. Sigo con ansiedad. Luca Prodan tenía razón, me repito tipo mantra: “No sé lo que quiero, pero lo quiero ya” .