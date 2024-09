Gonzalo Montiel llegó al país para una pericia psicológica en la causa por presunto abuso

Selección argentina: están confirmados los once, con Gonzalo Montiel y Leandro Paredes

La denuncia contra Gonzalo Montiel

Una joven azafata y modelo realizó una denuncia contra Gonzalo Montiel y Alexis Acosta que motivó la apertura de la causa. “Gonzalo me violó”, expresó la mujer en su única aparición pública y detalló: “Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”.

El presunto abuso sexual habría sido en el festejo de cumpleaños, al cual el ex River habría invitado a la modelo, quien declaró que fue violada pero también recibió amenazas e intimidaciones de parte de familiares y allegados del jugador.

La investigación de la causa está a cargo de la Unidad Funcional 3 de Lomas de Zamora, caratulada como “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”. Por el momento, no se estipuló una fecha para el juicio.