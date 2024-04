Video: desgarrador testimonio de la modelo que denunció por violación al campeón del mundo Gonzalo Montiel

El futbolista de la selección argentina se encuentra imputado hace meses por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Habrían participado más personas. "Me drogaron y violaron", acusó la joven

" Me drogaron hasta la inconsciencia, Gonzalo me violó" , sostuvo Carolina en el video publicado en redes sociales por su abogada. Desde que fue notificado por la Justicia, a mediados de junio pasado, el futbolista Gonzalo Montiel se encuentra imputado hace varios meses por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas" en perjuicio de la joven que ratificó la denuncia a fines de marzo del 2023.

"Soy Carolina, modelo y azafata. Sobreviviente de un abuso sexual grupal donde el principal autor fue Gonzalo Montiel. Nuestro último gol en el Mundial. Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación; igual que mis gritos en el medio de la reunión. Gonzalo me violó", señala la denunciante en un video compartido por su abogada en redes sociales, Raquel Hermida Leyenda, rompiendo el silencio luego de varios meses.