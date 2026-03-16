Anses: el gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios en el organismo estatal

Es un programa destinado a los empleados de planta permanente. Se pagará el 90% de la remuneración por cada año de antigüedad efectiva

Un plan de retiros voluntarios para trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fue oficializado por el gobierno nacional. El plan está destinado a empleados de planta permanente con al menos dos años de antiguedad en el organismo estatal.

La medida quedó firme tras la Resolución 68/2026 , publicada en el Boletín Oficial este lunes, con la firma del director ejecutivo de Anses, Fernando Omar Bearzi. El programa fue nombrado como “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca” (RVR).

En los fundamentos de la Resolución, se expresa que el plan se enmarca dentro de las recomendaciones de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y para lograr una administración “más eficiente” de los recursos humanos en uno de los organismos con mayor dotación dentro del sector público.

En particular, el programa de retiros voluntarios lanzado por Nación está dirigido a empleados de planta permanente de Anses, que cuenten con al menos dos años de antigüedad en el organismo estatal. La implementación de la desvinculación, que debe darse por mutuo acuerdo entre el trabajador y la institución, quedará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de Anses.

Un punto importante es que el esquema de retiros voluntarios contempla un pago del 90% de la remuneración por cada año de antigüedad efectiva en Anses, calculada sobre los conceptos brutos mensuales habituales. Además, el monto total tendrá un tope máximo de 24 haberes brutos.

El plazo para adherirse al programa se extenderá hasta el 5 de abril. En el caso de los trabajadores que se encuentren con licencia anual ordinaria o por maternidad, la firma del acuerdo podrá postergarse hasta la finalización de ese período.