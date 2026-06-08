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Los estudiantes de la UNR rinden homenaje al Indio Solari

La Federación Universitaria de Rosario está preparando un festival en La Siberia. Habrá DJs y bandas tributo

8 de junio 2026 · 13:33hs
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Miles de personas fueron al Monumento Nacional a la Bandera el viernes 5 de junio para despedir a Carlos Indio Solari

Foto: La Capital/Marcelo Bustamante.

Miles de personas fueron al Monumento Nacional a la Bandera el viernes 5 de junio para despedir a Carlos "Indio" Solari, fallecido a la mañana.

Al ritmo de los actos populares que se desarrollan para rendir homenaje al Indio Solari, la Federación Universitaria de Rosario (FUR) realizará el festival "La Tribu de mi calle", dedicado a celebrar la obra del músico fallecido el viernes pasado.

Las canciones de el Indio fueron la banda de sonido de varias generaciones de universitarios. Estuvieron presentes tanto en largas jornadas de estudio como en festejos de títulos, por eso bajo el lema "Hoy la tribu tiene mucho que agradecer", la FUR reunirá a toda la comunidad de la UNR en un festival que se desarrollará en el Centro Universitario de Rosario, en Riobamba y Berrutti, más conocido como La Siberia.

El encuentro será el viernes 19 de junio y se presenta como un festival de rock dedicado exclusivamente a homenajear la obra y el legado de Solari, uno de los máximos ídolos de nuestra cultura popular y del rock nacional.

El evento propone ser un punto de encuentro para la comunidad, uniendo generaciones a través de las canciones que se convirtieron en las banderas de toda una vida. La jornada contará con la presentación en vivo de bandas tributo y sets de DJs.

Desde la conducción de la FUR destacaron que este festival nace de la necesidad de habitar los espacios públicos con cultura, música y celebración colectiva. "Nos encontramos en este día, y cada día, para celebrar al Indio. La cultura popular es parte de nuestra identidad, por eso la mejor forma de encontrarnos es compartiendo la música que nos une", señalaron desde la federación que nuclea a los estudiantes de la UNR.

Una despedida multitudinaria

La despedida de Carlos Alberto Indio Solari se extendió hasta este lunes en el Microestadio Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda. Fue una de las movilizaciones populares más multitudinarias de la historia reciente de la Argentina. Durante más de 18 horas, más de un millón de personas pasaron por el predio deportivo para darle el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El músico fue hallado sin vida el viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir. La autopsia determinó que murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV).

La ceremonia comenzó el domingo a las 10 de la mañana, una hora antes de lo previsto originalmente, debido a la enorme cantidad de fanáticos que ya aguardaban para ingresar al predio ubicado sobre la avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores.

Desde temprano, las filas comenzaron a extenderse por varias cuadras. Con el correr de las horas, la cola llegó a superar las 80 cuadras y se extendió durante varios kilómetros, alcanzando zonas cercanas al límite con la Ciudad de Buenos Aires.

>> Leer más: Velatorio del Indio Solari: las fotos más conmovedoras de la capilla ardiente en Avellaneda

Una despedida bajo la lluvia

A pesar de las bajas temperaturas y de la lluvia que cayó durante gran parte de la jornada, el flujo de personas se mantuvo constante.

Miles de seguidores llegaron desde distintos puntos del país para despedir a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

La transmisión en vivo realizada a través de los canales oficiales del artista mostró durante toda la jornada una fila ininterrumpida de personas de distintas edades que avanzaban lentamente hacia el interior del microestadio.

Familias enteras, grupos de amigos, seguidores históricos y jóvenes que crecieron escuchando sus canciones compartieron largas horas de espera para acercarse unos segundos al féretro.

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