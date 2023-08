Fukushima sufre otra vez el estigma de la contaminación radiactiva

"Parece que ha pasado un año desde la catástrofe, cuando nadie quería oír hablar de nuestro pescado" , dice un trabajador de edad avanzada mientras ordena cajas de jobanmono, un manjar local. "Hemos hecho tanto para recuperarnos, y justo cuando lo estábamos consiguiendo, llega esto. Me temo que acabará mal".

El vertido de agua destinada a la refrigeración de los reactores, cuyo nivel se encuentra actualmente al 98% de la capacidad de los tanques, por un total de 1,34 millones de metros cúbicos, comenzó el jueves y durará al menos treinta años. Y a pesar de que los ecologistas y los residentes denuncian que no existe ningún estudio sobre los efectos a largo plazo de tal cantidad de agua contaminada en el mar , el gobierno sigue adelante, reforzado por la luz verde de la Asociación Internacional de Energía Atómica de la ONU. Científicos asociados a la energía nuclear afirman que el nivel de radiactividad es insignificante y que además se diluye rápidamente en el océano.

image.png Una pescadería en Iwaki, una de las varias ciudades costeras afectadas por el desastre de 2011 y ahora por el vertido de agua contaminada.

Para ayudar al sector pesquero de los perjuicios económicos del vertido, se han destinado 80.000 millones de yenes (algo más de 500 millones de euros), con el objetivo tanto de desarrollar nuevos canales de venta como de mantener congelado el pescado sobrante hasta que vuelva la demanda. Pero treinta años es mucho tiempo, y el temor, también por la supervivencia de las nuevas generaciones, es palpable.

Así, en el mercado turístico de pescado de Tokio, donde las cooperativas de pescado de Fukushima habían organizado en primavera una degustación de sus productos para dar a conocer su seguridad, los cocineros de sushi dicen que el pescado, en Tokio, procede de todo Japón, excepto de Fukushima. Una probable mentira indicativa de hasta qué punto, para muchos, Fukushima sigue siendo sinónimo de alarma. En un intento de cambiar la percepción negativa de la zona del desastre, el sitio "Japan Wonder Travel" organiza excursiones con visita a la central nuclear de Daiichi por algo menos de 350 euros. Se puede hablar con expertos de la empresa a cargo, Tepco, que explican el proceso de descontaminación y conocer a supervivientes de la catástrofe.

Sin embargo, son los propios residentes quienes desconfían. En mayo, el diario Asahi Shimbun, del que se venden seis millones de ejemplares diarios, informaba de que, aunque ya se había levantado la orden de evacuación en todas partes, sólo el 1% de la población había regresado a sus hogares en la prefectura de Fukushima: 158 personas, frente a los dos mil millones de euros gastados en descontaminación y reconstrucción de carreteras e instalaciones.

El miércoles, en un duro editorial, el diario Mainichi denunció la "falta de honestidad del gobierno" sobre el vertido, señalando cómo los primeros ministros siempre han distorsionado la verdad sobre Fukushima: desde Shinzo Abe, que en 2013 juró que la situación estaba bajo control cuando en realidad se sabía que los tanques que contenían el agua ya habían sufrido varias fugas, hasta el propio Fumio Kishida, que el domingo, de regreso de la cumbre de Camp David con Joe Biden y el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, visitó Fukushima y habló con directivos de Tepco, pero no quiso reunirse con los pescadores locales.

La sensación es que a Japón le importan poco estas zonas, Fukushima y Tohoku en general, donde murieron unas 20.000 personas entre el tsunami y el terremoto. Una encuesta realizada en vísperas del duodécimo aniversario de la catástrofe por la agencia de marketing Macromill y el periódico Kahoku Shimp (ambos de Sendai, la gran ciudad más cercana al epicentro) entre 3.000 personas de todo Japón, puso de manifiesto la distancia en términos de percepción entre las zonas más gravemente afectadas y las que no. Para más del 70% de los habitantes de las lejanas Tokio, Saitama, Chiba y Kanagawa, el desastre de 2011 es un recuerdo lejano.

image.png Un grupo de madres de la región decidió controlar la calidad del agua de mar y hacer controles de cáncer de tiroides anuales a sus hijos.

Por no hablar de la instrumentalización desde el extranjero. Si Estados Unidos y Corea del Sur no pueden, mientras refuerzan su alianza con Japón para contrarrestar los objetivos expansionistas de China, no apoyar el vertido de agua contaminada, Pekín, que junto con Rusia había propuesto un plan alternativo para vaporizar el agua considerado inadmisible por Tokio, acaba de prohibir todas las importaciones de pescado y marisco procedentes de Japón. Las estadísticas publicadas por la NHK, la televisión pública japonesa, revelan que 13 centrales nucleares de China vertieron al mar en 2021 más tritio cada una de las que Fukushima prevé verter en un año.

Y a medida que aumentan las tensiones entre ambos países, de poco sirven las garantías de Tepco sobre las compensaciones a los exportadores: Tohoku, dicen, parece destinada a convertirse en una "zona de sacrificio". Así, en Iwaki, otra ciudad costera no muy alejada de la central, son las madres las que están asumiendo los controles. Vigilan la radiactividad de los alimentos y del agua de mar, importan alimentos de otras regiones y hacen que sus hijos se sometan periódicamente a pruebas de detección de cáncer de tiroides.