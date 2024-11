Fue a comprar galletitas y cuando volvió le habían robado su camioneta

Carlos tiene que realizarse una operación de vesícula este jueves y había salido a realizar la compra de galletitas para recibir visitas durante el post operatorio. Cuando salió del local junto a su esposa, ambos notaron que su camioneta- una Ranger modelo 2003 - ya no estaba más y había sido robada. El vehículo se encontraba estacionado en Mitre y Avenida del Rosario.

“Cuando volvimos de la galletitería, a los 30 minutos o menos, no estaba la camioneta. Me puse a llorar, a buscarla por todos lados. Un comando me llevó hasta la comisaría 15ª para hacer la denuncia” mencionó el hombre el diálogo con De 12 a 14 (El Tres).