La Capital | Información General | reforma laboral

Reforma laboral: un país de la Unión Europea habilitó las jornadas de 13 horas

En el marco de una flexibilización del esquema laboral, Grecia extendió los horarios de trabajo, bajo ciertas condiciones. Cómo es este modelo

28 de octubre 2025 · 13:00hs
La reforma laboral en Grecia habilitó las jornadas de 13 horas

La reforma laboral en Grecia habilitó las jornadas de 13 horas

Grecia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en habilitar las jornadas laborales de 13 horas en el sector privado. La reforma laboral griega se aprobó en medio de una ola de propuestas.

En el Parlamento, la propuesta del primer ministro del partido de centroderecha Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, obtuvo luz verde con 158 votos a favor y 109 en contra durante el mes de octubre. Según expresaron desde el oficialismo griego, el objetivo de la medida es “modernizar el mercado laboral” y “enfrentar la escasez de personal en sectores clave”.

Frente a la flexibilización laboral, sindicatos y fuerzas opositoras griegas denunciaron que la reforma del partido gobernante podría vulnerar derechos básicos y fomentar la sobreexplotación de los trabajadores.

En Argentina también se puso sobre la mesa una posible reforma laboral que podría flexibilizar los tipos de contratos y aumentar las horas de la jornada. Además, se pone en juego la fragmentación de las vacaciones y la creación de un "banco de horas", que reemplazaría a las horas extra.

>> Leer más: Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Cómo es el modelo griego

La flexibilización en el modelo se da con ciertas condiciones: la ley establece que los empleados podrán trabajar hasta 13 horas por día, aunque solo en 37 jornadas anuales. El límite semanal se mantiene en 48 horas, con un máximo de 150 horas extras al año.

A partir de lo señalado en la nueva normativa, la extensión de la jornada laboral de 8 a 13 horas es una medida voluntaria y contempla un 40% de pago adicional por cada hora extra.

Además, El Ministerio de Trabajo asegura que los empleadores no pueden despedir a quienes rechacen extender su jornada.

La reforma laboral que se debate en Argentina

El Congreso comenzó a debatir un proyecto de ley de promoción de inversiones y empleo, cuyo eje central es la reforma laboral. La iniciativa fue presentada por la diputada nacional por Santa Fe Romina Diez que integra el bloque oficialista, y propone modificaciones sustanciales a la ley de Contrato de Trabajo de 1976.

El texto busca —según sus fundamentos— “actualizar las reglas laborales para promover la creación de empleo formal y atraer inversiones”.

“Para la [reforma] tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible, de modo tal que, al bajar las alícuotas, no tenga sentido la evasión. O sea, que la gente no quiera estar en lo informal. Pero antes, debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos”, dijo este lunes el presidente en A24. Y agregó, en un desafío, a la CGT: “Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados”.

La propuesta de Diez, que cuenta con el respaldo del bloque libertario, apunta, sobre todo, a dar incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas para contratar empleados.

Cambios en la ley de Contrato de Trabajo

Entre las reformas más destacadas se incluye la posibilidad de acuerdos individuales homologados para modificar elementos esenciales del contrato de trabajo, la digitalización de recibos de sueldo, y una nueva regulación de los beneficios sociales, como viáticos, guarderías, capacitación y cobertura médica.

También se propone permitir al empleador cambios en la modalidad del trabajo siempre que no resulten irrazonables ni perjudiquen al trabajador. Además, introduce la fragmentación de las vacaciones en períodos no menores a una semana y habilita que puedan otorgarse hasta el 30 de abril del año siguiente.

>> Leer más: Romina Diez: "No hay escenario de tercios, La Libertad Avanza es la alternativa"

Otra novedad es la incorporación de un artículo que permite a los convenios colectivos adecuar la jornada laboral mediante “banco de horas” o regímenes especiales, siempre que se respeten doce horas mínimas de descanso entre jornada y jornada.

Enfermedades, sanciones y litigios

El proyecto redefine los plazos de licencia por enfermedad y crea un registro de médicos peritos dependiente del Ministerio de Capital Humano para controlar certificados laborales. También establece límites a los honorarios y costas judiciales en los juicios laborales, que no podrán superar el 25% del monto de la sentencia.

Incentivos a la contratación

La segunda parte de la ley introduce bonos de crédito fiscal para las empresas que incorporen trabajadores, con beneficios diferenciales según el tamaño de la firma. Las microempresas, por ejemplo, podrán acceder a una devolución del 100% de las contribuciones patronales durante un año.

Además, se prevé un régimen especial para quienes contraten a empleados del sector público nacional, provincial o municipal, con un bono fiscal equivalente al total de los aportes patronales.

Noticias relacionadas
el gobierno presento su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Reforma laboral: el Ejecutivo busca vincular los aumentos salariales con el mérito y la productividad

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

La discusión sobre el futuro del empleo no puede limitarse a cálculos de costos ni a consignas de campaña.

Más allá del ruido: el debate urgente sobre el empleo en la Argentina

Tras el triunfo electoral del domingo, el Gobierno nacional avanza en la reforma laboral, que se discutirá en el Congreso durante 2026

Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Lo último

Tata Martino y el presente de Newells: Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor

Tata Martino y el presente de Newell's: "Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor"

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

El ministro de Educación le respondió a Sadop y afirmó que "el gobierno tomó el compromiso de preservar el salario en términos de los índices inflación"

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
LA CIUDAD

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Reforma laboral: Sin consensos básicos, chocaremos con la judicialización, dice Fisfe
POLITICA

Reforma laboral: "Sin consensos básicos, chocaremos con la judicialización", dice Fisfe

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Ovación
Maxi Rodríguez: Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición
Ovación

Maxi Rodríguez: "Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición"

Maxi Rodríguez: Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición

Maxi Rodríguez: "Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición"

Mano a mano entre los Alpine: el ritmo de Colapinto y la comparación con Gasly

Mano a mano entre los Alpine: el ritmo de Colapinto y la comparación con Gasly

Gimnasia rítmica: desde Provincial a Misiones, junto a la selección argentina en el Sudamericano

Gimnasia rítmica: desde Provincial a Misiones, junto a la selección argentina en el Sudamericano

Policiales
Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

La Ciudad
Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Voy a 190: el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones
Información General

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario
Economía

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció irregularidades
Policiales

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció "irregularidades"

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel
Información General

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista
Economía

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026
Información General

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos
Policiales

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo
Información General

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires
Información General

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia
Información General

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU
Economía

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana
Economía

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio
Policiales

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina
Economía

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei
Economía

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei