Departamentos: Rosario lidera la suba del valor del metro cuadrado en el país

Un informe nacional muestra que es la ciudad donde más aumentó el valor de las propiedades en el último año. A nivel local relativizan los números: "Estamos igual que Córdoba"

Por Nicolás Maggi

20 de enero 2026 · 06:25hs
Los departamentos de dos ambientes en Rosario tienen un valor promedio de 87.159 dólares

Los departamentos de dos ambientes en Rosario tienen un valor promedio de 87.159 dólares, mientras que los de tres ambientes ascienden a 135.926.

Rosario se convirtió en la ciudad con mayor aumento interanual del valor del metro cuadrado para la compra de departamentos en Argentina. Así lo indica un informe nacional elaborado por un portal de clasificados inmobiliarios, que muestra que, pese a no ser el mercado más caro, la ciudad registró la suba porcentual más fuerte del último año, por encima de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

De acuerdo al relevamiento, el precio promedio del metro cuadrado en Rosario alcanzó en agosto de 2025 los 1.755 dólares, lo que representa un incremento del 14,1% respecto del mismo mes del año anterior, cuando se ubicaba en 1.538 dólares. Se trata del mayor salto interanual entre las principales ciudades del país relevadas por el informe. Sin embargo, referentes locales relativizan los números y afirman que la ciudad está en un nivel de precios similar al de Córdoba.

Recuperación

El dato cobra relevancia en un contexto nacional de recuperación del mercado inmobiliario, luego de varios años de valores deprimidos. Mientras que ciudades como Córdoba y Buenos Aires también muestran subas, Rosario aparece como el distrito donde la recomposición de precios fue más marcada, incluso por encima de Córdoba, que tuvo un incremento del 12,4%, y muy por encima de la Ciudad de Buenos Aires, donde la suba fue del 5,4%.

Desde el sector inmobiliario local advierten que los números deben leerse como promedios, con fuerte heterogeneidad entre zonas, tipologías y estados de las unidades. “Estos son valores promedio. Hoy hay en Rosario unidades usadas de tres ambientes en el orden de 1.500 o 1.600 dólares el metro cuadrado”, explicó Andrés Gariboldi, titular de Dunod y ex presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario. En ese sentido, remarcó que “CABA siempre ha tenido valores superiores al resto del país, por población, por demanda y por su condición de capital”.

En términos absolutos, Rosario continúa ubicada en una franja intermedia del ranking nacional de precios. El metro cuadrado en la ciudad es sensiblemente más accesible que en CABA, donde el promedio alcanza los 2.450 dólares, pero ya se posiciona por encima de otras zonas del Gran Buenos Aires, como el conglomerado oeste-sur que mide Zonaprop. Esta combinación de valores todavía competitivos y una fuerte suba anual refuerza la idea de un mercado local en plena reactivación.

Rosario vs Córdoba

Al comparar Rosario con otros mercados del interior, Gariboldi señaló que Córdoba mantiene históricamente una dinámica muy similar. “Córdoba siempre ha tenido una gran similitud con Rosario. Cuando hacés los análisis comparativos por zona, prestación, calidad de terminación y estado, terminan siendo casi iguales”, sostuvo.

Según el corredor, parte del fuerte incremento porcentual que muestra Rosario responde a que “venía más retrasada que otras plazas”, por lo que la suba reciente funciona como un proceso de recomposición.

En esa línea, explicó que el aumento registrado es, en buena medida, un dato estadístico condicionado por qué unidades se incorporan al relevamiento y el momento de la medición. Aun así, destacó que la mejora en variables locales, como la seguridad en determinadas zonas, impacta directamente en la demanda y, en consecuencia, en los precios.

Por dormitorios

El análisis por tipologías también deja señales claras. Un departamento de dos ambientes en Rosario tiene un valor promedio de 87.159 dólares, mientras que uno de tres ambientes asciende a 135.926 dólares, lo que marca una brecha cercana a los 49 mil dólares entre ambas opciones. Si bien esta diferencia es menor a la que se observa en otros mercados, como GBA norte o Córdoba, el informe advierte que los últimos datos disponibles para Rosario corresponden a agosto de 2025, por lo que la brecha real podría ser hoy mayor, en línea con la tendencia alcista.

Desde la plataforma señalan que, a nivel nacional, todas las ciudades relevadas muestran un comportamiento positivo del mercado de compraventa. “Luego de años con precios a la baja, hay un recupero constante dentro del sector, impulsado en gran medida por el regreso del crédito hipotecario”, explicaron.

En ese escenario, Rosario aparece como uno de los mercados que más rápidamente capitalizó el nuevo contexto. La combinación de precios aún relativamente bajos frente a Buenos Aires, una demanda sostenida y expectativas de mayor estabilidad macroeconómica posiciona a la ciudad como una de las plazas inmobiliarias más dinámicas del país en el inicio de 2026.

