Oscar Salomón llegó a Newell's y fue confirmado como noveno refuerzo leproso

Newell's ajusta las últimas clavijas pensando en el choque con Talleres de este viernes, con más refuerzos que siguen arribando al parque Independencia

Después de acordar su llegada a Newell´s el fin de semana, este lunes llegó el marcador central de Boca, Oscar Salomón. El nuevo zaguero de la Lepra viene tras afrontar el último año la Liga con la camiseta de Platense . La dirigencia leprosa, compró el 50 por ciento de la ficha del futbolista de la institución xeneize por un millón de dólares.

La idea del cuerpo técnico es evaluarlo para saber su presente físico, y si puede o no estar el viernes en el debut ante Talleres. Hasta el momento, Salomón trabajaba de manera diferenciada con el plantel de Boca mientras solucionaba su futuro. La idea de Gomez-Orsi es, por lo menos, que sea una alternativa desde el banco de suplentes.

“El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que en la tarde de este lunes se concretó la llegada del futbolista Oscar Salomón, convirtiéndose de esta manera en un nuevo refuerzo del plantel profesional con vistas al inicio de un nuevo campeonato” confirmó la institución del Parque Independencia.

Oscar Salomón nació en San Miguel de Tucumán el 22 de marzo de 1999 e hizo las categorías inferiores en el club xeneize . Con la intención de que sume minutos, tuvo pasos por diferentes clubes: Central Córdoba (Santiago del Estero), Tigre, Montevideo City Torque y Platense, donde se vio su mejor versión, convirtiéndose en un jugador clave en el campeonato conseguido bajo las órdenes de Favio Orsi y Sergio Gómez, a mediados del pasado 2025.

NOB SAL 02 7P

“Estoy muy feliz, es un gran paso en mi carrera y estaba ansioso de sumarme. Nunca dudé cuando surgió el interés de Newell’s”, expresó el zaguero tras rubricar su firma en el contrato que lo vinculará a la entidad lepra por las próximas tres temporadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2013333348446335287&partner=&hide_thread=false Oscar Salomón se viste de Rojinegro



¡Bienvenido al Parque! pic.twitter.com/xvhP79fK5a — Newell’s Old Boys (@Newells) January 19, 2026

Papeles que frenan en Newell's

Tanto, el lateral izquierdo Gabriel Risso Patrón como el centrodelantero Juan Ignacio Ramirez, todavía no fueron confirmados como jugadores de Newell’s. Más allá que está todo OK por parte de la Lepra, el defensor y el atacante aguardan los papeles de rescisión de contrato que deben llegar tanto de Botafogo de Sao Paulo y Sport Recife.

El marcador de punta izquierdo llegó a mediados de la semana pasada y practica con el grupo. Mientras que el delantero por su parte, no sólo ya tiene una semana de entrenamientos en Rosario, sino que ya sumó minutos el sábado en el amistoso ante Real Pilar.

Cómo serán los trabajos en Newell's

Aunque faltan algunos retoques para tener el plantel que planificó y proyectó la dupla para la próxima Liga Profesional, la Lepra encara la recta final de la preparación para lo que será el debut en el campeonato el próximo viernes, a las 22.15, en Córdoba, ante Talleres.

Tras un domingo de descanso, después de lo que fue el único partido amistoso disputado el sábado que terminó en empate ante Real Pilar uno a uno, el plantel leproso volvió a la rutina de entrenamientos este lunes, en simple turno, por la mañana, en el complejo Bella Vista y a puertas cerradas.

El plantel rojinegro, trabajará durante toda la semana por la mañana, en Bella Vista y a puertas cerradas hasta el día jueves donde, después del mediodía, viajará rumbo a Córdoba para esperar el encuentro ante Talleres. Antes del viaje, es muy probable que haya conferencia de prensa de la dupla técnica.

El cinco, todo un tema

Más allá de que no ha habido una comunicación oficial por parte de la dirigencia de Defensa y Justicia, desde los medios partidarios de esa institución informan que el Halcón de Varela habría rechazado la contrapropuesta que hizo la dirigencia de Newell´s por el 50% del pase del mediocampista central Rodrigo Herrera.

Tanto Orsi-Gómez, como la gerencia de fútbol que encabeza Roberto Sensini, no dudan en buscar una alternativa en ese sector.

En esa posición, hoy se encuentran Luca Regiardo y Marcelo Esponda, dos jugadores jóvenes de la casa, a los que faltaría una rueda de apoyo en esa posición. Vale destacar, que Esponda volvió desde Aldosivi de Mar del Plata aunque, y en caso de llegar un volante central, podría salir de la Lepra nuevamente.