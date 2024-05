Estados Unidos estrenó un avión de combate controlado por inteligencia artificial

Con el sol abrasador del mediodía en la Base de la Fuerza Aérea en Edwards, California, un avión de combate experimental F-16 naranja y blanco despegó con un rugido familiar que es un sello distintivo del poder aéreo estadounidense. Pero el combate aéreo que siguió no se parecía a ningún otro: este F-16 estaba controlado por inteligencia artificial (IA), no por un piloto humano . Y en el asiento delantero iba el secretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall.

La IA marca uno de los mayores avances en la aviación militar desde la introducción de la función del sigilo a principios de la década de 1990 , y la Fuerza Aérea se ha inclinado agresivamente hacia ella. Aunque la tecnología no está completamente desarrollada, el servicio está planeando una flota de más naves habilitadas para IA con más de 1.000 aviones de combate no tripulados, el primero de ellos operativo en 2028 .

“Es un riesgo de seguridad no tenerlo. En este punto, tenemos que tenerlo”, dijo Kendall en una entrevista con The Associated Press (AP) después de aterrizar. A la AP, junto con la NBC, se les concedió permiso para presenciar el vuelo secreto con la condición de que no se informaría hasta que se completara debido a preocupaciones de seguridad operativa.