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Alerta Sofía: buscan a Esmeralda, una nena de dos años desaparecida en Córdoba

La menor fue vista por última vez el miércoles en Cosquín y familiares apuntaron a un posible secuestro. Cómo es el operativo cuando se activa este protocolo

19 de marzo 2026 · 09:32hs
Esmeralda mide 60 centímetros

Esmeralda mide 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello largo y ondulado color castaño claro y vestía un body gris

En las últimas horas, se desplegó un fuerte operativo de búsqueda en toda la provincia de Córdoba para hallar el paradero de Esmeralda Pereyra López, una nena de dos años que reportada como desaparecida. La preocupación llevó a las autoridades a activar el protocolo de Alerta Sofía.

La nena fue vista por última vez a las 14.30 en su casa ubicada en el barrio San José Obrero, según informaron las fuentes fiscales. Las alarmas se encendieron cuando su abuelo llegó a la vivienda y vivió que la menor no estaba, mientras su madre estaba preparando el almuerzo.

Inmediatamente, los familiares comenzaron a buscar por la zona de la casa y los terrenos aledaños, aunque no tuvieron éxito. Luego, Tania López, la mamá de Esmeralda, fue a radicar la denuncia a la policía, lo que alertó a toda la comunidad y las autoridades locales.

La Fiscalía de Instrucción de 2do Turno de esa localidad, a cargo de Silvana Pen, precisó que la menor mide 60 centímetros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña, cabello castaño, largo y ondulado, ojos marrones y vestía un body gris en el momento de su desaparición. Solicitan que ante cualquier dato, comunicarse con la línea 134 o al 911.

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Búsqueda desesperada

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, relató cómo se está llevando a cabo la búsqueda: "Estamos trabajando sobre todas las hipótesis posibles. Estamos trabajando con drones de visión nocturna, sigue el rastrillaje por el río, estamos a 300 o 400 metros del río con Bomberos Voluntarios de la zona con el Duar y vamos a seguir trabajando hasta encontrar a Esmeralda".

>> Leer más: Hallan sin vida al adolescente santafesino cuya búsqueda había activado un Alerta Sofía

"Vamos a seguir trabajando hasta que la encontremos. Acabamos de cortar una comunicación con el Sistema Federal de Búsqueda y todo el equipo de Protex, y todo el equipo de Nación y se acaba de activar el alerta Sofía para la búsqueda", agregó el ministro en diálogo con Telenoche.

Por otro lado, el dirigente cordobés confirmó que establecieron controles en todas las rutas provinciales y que la fiscalía le tomó declaración a todos los familiares de Esmeralda.

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La familia de Esmeralda: "Alguien se la llevó"

Florencia, la tía de Esmeralda, habló con ElDoce.TV y alertó por el paradero de su sobrina: "Alguien se la llevó". Además, detalló que la niña no era de irse sola de su casa: "Es una nena de dos años, chiquitita, una bebé. Por favor, ayúdennos todos a buscarla. Ella podía hablar, moverse, es inquieta, pero sale afuera y vuelve adentro de la casa, no se va para ningún lado".

En este sentido, reforzó su hipótesis de un posible secuestro: "Para mí alguien la agarró, la cruzó por el campo y se la llevó. A quien la tenga, con una mano en el corazón, devuélvanla. Su familia está destruida, estamos muertos".

"Mi hermana no puede más, necesita que su hija aparezca sana y salva. Somos un montón de vecinos buscándola", concluyó la familiar de la desaparecida.

También, la madre de la menor relató en diálogo con TN el momento de su desaparición: "Fue en un segundo, un descuido de un segundo. Soy una mamá muy responsable con mis hijos, yo los cuido como a nadie. Estaba dentro de la casa por servirle la comida para que se sentaran a comer, la busqué y no la encontré. Salí y no la vi por ningún lado".

Sumado a ello, Tania López agregó que Esmeralda se encontraba jugando con su hermano de 6 años en la pieza de la abuela. "No presté atención a que la puerta del patio estaba abierta. Mi hija de la puerta para afuera no se va. Y no se va con ningún desconocido".

Qué es Alerta Sofía

Qué es el alerta Sofía

Alerta Sofía es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera. Para su implementación a nivel internacional, se cuenta con el apoyo de Facebook y el Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC).

La alerta debe solicitarla la autoridad judicial a cargo de la investigación, de acuerdo a los requisitos establecidos en el programa:

-que la persona desaparecida sea un niño o adolescente (menor de 18 años de edad)

-que exista una denuncia oficial

-que el caso sea comunicado al SIFEBU

-que se encuentre en curso una investigación penal que verifique que la desaparición se vincula con una privación ilegítima de la libertad y/o que haya descartado hipótesis alternativas para localizar de manera inmediata al niño o adolescente.

-que el caso sea de “Alto Riesgo Inminente”. Los criterios para la determinación de esta situación son: que hayan pasado menos de 72 horas de la desaparición; que la persona desaparecida sea discapacitada; que haya presencia de adultos relacionados con la desaparición; que se haya dado una situación atípica; que se evidencie un contexto de violencia; que el niño o adolescente precise medicamentos, entre otros.

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