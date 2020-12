El video viral en Facebook de una chica que reacciona ante la humilde invitación de su novio

"Me tocó pagar unas cosas y me quedé sin plata, si usted quiere nos podemos sentar aquí en la panadería y pedimos una gaseosa, un pan o algo. Y si no quiere vamos para la casa", se escucha hablar en off al muchacho mientras ella lo mira con ojos entre asombrados y emocionados.

Pese al esfuerzo por contener las lágrimas, la chica le responde que "para divertirse no hay que salir a lugares caros".

"No me digas más nada que me vas a hacer llorar", alcanza a susurrar la muchacha antes de que su novio le pida un abrazo y la escena se funda entre ambos.

Embed

El usuario que subió el video escribió el siguiente posteo: "Aquella Q Te Comprende Y Por Mas Humilde Sea La Ocasion, Esa es la Indicada...".

El video recibió cerca de 100.000 me gusta y fue compartido más de 205.000 veces.