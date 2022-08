El truco que se volvió viral en Tik Tok para nunca pagar exceso de equipaje en avión

El truco es simple: llenar una funda de almohada con ropa y otros elementos que se desee transportar. Hacerlo pasar como si fuese una almohada más en lugar de otro equipaje.

En el video de la usuaria @itisivanovaa, se la ve pasar los controles de scanner con su funda. Aparentemente, la gente de seguridad no tuvo problema con el hecho de que aquella funda transportara más ropa y los pasajeros pudieron viajar sin problemas.

Sin embargo, muchos creyeron que esto no era cierto o que viajaban en alguna aerolínea con un sistema de control menos estricto.

Así que otras personas decidieron probarlo y terminaron por darle la razón.

La opinión de los usuarios es muy variada. Algunos tienen muchos nervios de intentarlo, otros lo han probado y han tenido éxito.

Luego también están aquellas personas que dicen haber quedado varadas en el aeropuerto tras haber realizado este tip.

