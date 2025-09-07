La Capital | La Ciudad | eclipse

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Este segundo y último eclipse lunar del 2025 será uno de los fenómenos más impactantes del año

7 de septiembre 2025 · 11:14hs
Además del equinoccio de primavera, septiembre será recordado como el mes de los eclipses. Este domingo se producirá una ocultación total de Luna, mientas que el 21 ocurrirá un oscurecimiento parcial de Sol, aunque esta vez Rosario no será el lugar preferencial para observar a simple vista estos fenómenos astronómicos que llegan con la temporada primaveral. Cómo afecta en los signos zodiacales según desde el punto de vista de la astrología.

Para arrancar con la temporada de reposera o manta junto al río, hay que decir que a partir de las 19, un espectáculo digno para contemplar el cielo será la Luna llena, previo a la conjunción del satélite con Saturno durante el día siguiente y previo al perigeo del miércoles 10, donde se ubicará en el punto más cercano a la Tierra (a unos 370 mil kilómetros de distancia).

Estos eventos astronómicos se podrán apreciar entre las 19 y las 20.30 en adelante, aunque para el martes 16 de septiembre la Luna entrará en conjunción con Júpiter, en un evento sólo apto para madrugadores, puesto que se apreciará hacia el noroeste, desde las 4.

Mientras que el viernes 19, desde las 6 y hasta el amanecer, se podrá ver a simple vista la conjunción entre la Luna, Venus y la estrella Regulus en la constelación de Leo.

Horario del eclipse (hora argentina y hora universal)

  • 12:28 (15:28 TU) – Inicio del eclipse penumbral

  • 13:27 (16:27 TU) – Comienzo del eclipse parcial

  • 14:30 (17:30 TU) – Inicio de la fase total

  • 15:11 (18:11 TU) – Momento de máximo esplendor

  • 15:52 (18:52 TU) – Fin de la fase total

  • 16:56 (19:56 TU) – Finaliza el eclipse parcial

  • 17:55 (20:55 TU) – Termina el eclipse penumbral

En Argentina no será posible observarlo a simple vista, ya que se producirá cuando la Luna no esté sobre el horizonte. Sin embargo, podrá seguirse en transmisiones en vivo a través de internet.

El hemisferio oriental será el más beneficiado en esta ocasión. El fenómeno podrá observarse en su totalidad desde Europa, África, Japón, Asia, Australia, Nueva Zelanda, además del extremo oeste de América del Norte y el extremo este de América del Sur, así como en gran parte del océano Pacífico, Atlántico, Índico, el Ártico y la Antártida.

Se estima que alrededor de 7.030 millones de personas podrán contemplar al menos la fase total del eclipse, mientras que unas 4.900 millones tendrán la oportunidad de seguirlo completo, desde el inicio hasta el final.

Comienza la primavera

Así las cosas, el lunes 22 será el comienzo de la primavera en el hemisferio sur, precisamente a las 15.19. Se trata del equinoccio de primavera y es cuando el día dura aproximadamente lo mismo que la noche.

Es importante aclarar, por otra parte, que los eclipses total de Luna y parcial de Sol, previstos para el 7 y 21 respectivamente, ninguno de los dos fenómenos podrá verse desde Rosario, según aclararon desde el Centro Astronómico Municipal.

El ocultamiento del satélite terrestre se podrá ver en algunas regiones de Asia, Europa, Africa y Australia, mientras que el ensombrecimiento solar estará apreciable en Nueva Zelanda y algunas regiones de la Antártida.

Los eclipses según la astrología

Desde la astrología, los eclipses representan una aceleración del tiempo, es como un “empujón cósmico” que produce cambios significativos en la vida de cada signo de la rueda zodiacal.

Esta aceleración suele venir acompañada de desafíos y múltiples aprendizajes. Es un momento intenso en donde los cierres de ciclos y los nuevos comienzos están a la orden del día.

Eclipse Lunar en Piscis

Según indica el sitio "horóscopo negro", este domingo 7 de septiembre será un momento pleno y propicio para la introspección y análisis emocional. Este eclipse lunar nos recordará a todos la importancia del sentir y de poder conectar con la intuición.

Representará un momento de “limpieza energética y emocional” en donde todos podrán darle la bienvenida a lo nuevo, pero previamente, eliminando viejas creencias, relaciones toxicas y comportamientos dañinos para uno mismo y para los demás. El perdón también será la clave para transitar este eclipse de manera armoniosa y espiritual.

Eclipse Solar en Virgo

El eclipse solar proporcionará otro enfoque en la vida práctica de cada signo zodiacal. Este eclipse solar vendrá para imponer orden, estructura y mente, sobre todo en los pensamientos e ideas.

Además, será un periodo óptimo para examinar de cerca hábitos, rutinas y obligaciones que ya no resuenan con nosotros y hacer los cambios que consideremos necesarios para progresar.

Sin dudas este será el momento ideal para sembrar futuros proyectos y comenzar a darle forma a lo que deseamos ver manifestado en nuestras vidas.

