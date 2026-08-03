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Rosario fue sede de Urban Cities, la antesala del Congreso Federal de Ciudades Inteligentes

Funcionarios, académicos y referentes del sector privado participaron de la jornada organizada en Rosario por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para debatir sobre innovación, transformación digital y gestión urbana.

3 de agosto 2026 · 17:32hs
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Maximiliano Costantinis y Pablo Lecadito presentaron en Rosario el 1º Congreso Federal de Ciudades Inteligentes

Maximiliano Costantinis y Pablo Lecadito presentaron en Rosario el 1º Congreso Federal de Ciudades Inteligentes

Funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) visitaron Rosario para desarrollar Urban Cities, una jornada de debate como antesala del 1º Congreso Federal de Ciudades Inteligentes. La presentación se realizó en la sede de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) en Rosario y contó con la participación de Multimedios La Capital.

Urban Cities es una iniciativa que nace desde la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional de Buenos Aires y apunta a fortalecer los vínculos entre esta ciudad con las localidades y territorios del interior del país. El desembarco a Rosario se da luego de visitar La Plata, Pergamino y Santa Fe Capital, y es el paso previo para el congreso el 1º y 2 de septiembre en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca.

El objetivo de la visita a la ciudad y del Congreso es promover el intercambio de experiencias y herramientas para pensar el desarrollo urbano y la transformación digital desde una perspectiva federal.

La jornada en Rosario contó con la moderación de Maximiliano Costantinis, director general de Gestión y Evaluación Estratégica de la Ciudad de Buenos Aires y la participación de Fabián Lavallén Ranea, director de la carrera de Ciencias Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta Interamericana; Juan Cruz Cándido, secretario general del Gobierno de Santa Fe; Mauricio Basso, secretario de Coordinación de Transformación Digital de Santa Fe; Sebastián Chale, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario y Fernanda Merdeni, directora de La Capital+.

Urban Cities

La propuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "es un espacio donde el sector público, el privado y el académico" se encuentran, sostuvo Costantinis al visitar La Capital.

Constantinis señaló que Buenos Aires expondrá su trabajo para que los municipios del interior puedan conocer los procesos. "Sobre todo, porque vemos que en el interior es más difícil llegar a proveedores del Estado en tecnología, entonces buscamos un ecosistema de intercambio", agregó el funcionario porteño.

El desafío para el gobierno de Buenos Aires se centra en poder generar estos espacios de conversación y convocar a los actores del interior del país. A su vez, Constantinis sostuvo que cada uno de los sectores que participan tiene un desafío distinto: "Los representantes del Estado tendrán que conocer y dar a conocer otras experiencias, encontrar posibilidades de proveedores que presenten servicios; después el sector privado va a exponer sus herramientas; y en el académico, es el trabajo de las universidades que muchas veces tienen servicios para municipios y les cuesta darlo a conocer".

"Es una gran vidriera", resumió el director general de Gestión y Evaluación Estratégica de la Ciudad de Buenos Aires.

Se viene el 1º Congreso de Ciudades Inteligentes

El próximo 1º y 2 de septiembre en la Usina del Arte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se desarrollará el 1º Congreso de Ciudades Inteligentes. Será una doble jornada en la que habrá talleres y paneles de debates. Se esperan más de 2.000 asistentes de todo el país.

"Estamos buscando experiencias de todo el país. Queremos conocer lo que pasa en Argentina", planteó Pablo Lecadito, director general de Acuerdos con Provincias y Municipios de la Ciudad de Buenos Aires, ante La Capital.

La primera jornada estará destinada a talleres vinculados a la implementación tecnológica en seguridad, salud, educación e innovación. En tanto, la segunda fecha será dedicada a speakers y paneles de debate vinculados a la innovación en el ámbito público privado y académico.

La inscripción al congreso es libre y gratuita y contará con la representación de todas las provincias, más de 65 oradores de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, más de 15 paneles y espacios de capacitación y más de 50 instituciones o empresas. El registro ya está abierto y se puede hacer a través de este enlace.

Lecadito explicó que la visita a Rosario sirve para conocer las implementaciones e innovación en gestión pública. Ya pasaron por Santa Fe Capital, La Plata y Pergamino y en el horizonte de la agenda aparece Junín. "Apostamos a que sea federal, no sólo una mirada desde Buenos Aires, sino integradora con todo el país", añadió Lecadito.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apoyó la idea surgió desde la Unidad de Relaciones Federales, que servirá para exponer y conocer los avances tecnológicos. "Esa implementación de tecnología queremos llevarla al trabajo cotidiano de cada uno de los gobiernos. Hay experiencias muy importantes en distintos municipios, que uno al estar en su ciudad no las ve y la idea es conocerlas" cerró Lecadito.

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