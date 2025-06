Día del Niño: aseguran que los juguetes bajaron su precio en Rosario por la caída en las ventas

Según trascendió, el cambio de fecha responde a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la fecha elegida buscaba evitar coincidir con las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Por el otro, en términos de ventas, para esta altura del mes los trabajadores ya no tenían la misma capacidad de compra que cuando habían recibido su salario.

Sin embargo, el empresario rosarino no está de acuerdo con la segunda condición. En diálogo con LT8, afirmó: “La cuestión económica no tiene asidero porque la gente compra mucho con tarjeta de crédito, aprovecha las promociones de los bancos, las cuotas. Hoy no hay efectivo, porque el público usa mucho las promociones; los descuentos de los bancos son importantes, con 20 ó 30 por ciento. Comprar el día 15 ó el día 20 es lo mismo”.