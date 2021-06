Dejó a su novio tirado en la ruta en al enterarse que abandonó a su perro porque no era de raza

La muchacha decidió pagarle con la misma moneda. Mediante engaños, llevó al muchacho con los ojos vendados a un paseo en auto y los sorprendió dejándolo abandonado. Y no solo eso, grabó toda la situación con el celular y lo subió a las redes sociales, para que el escarnio sea completo.

El castigo fue completo. Siempre sin ver lo que hacía lo hicieron mostrar unos carteles en los que se explicaba lo que había hecho: "Abandoné al perro de mi novia por no ser de raza, pero mi mejor amigo me delató y se lo confesó a mi novia, y ahora sufriré las consecuencias".

Al cabo de unos minutos, la joven empezó a contar lo mucho que extrañaba desde que se había extraviado Navy y que sabía que él, su novio, siempre había querido un perro de raza. Él pensaba que la sorpresa que le había prometido era precisamente eso, un cachorrito de raza.

Entonces, le pidió que contara hasta 15 para quitarse la venda y, cuando pudo ver, su novia estaba dentro del coche con Navy. "Ay, ¡lo encontraste, amor!", le dijo el hombre fingiendo que se alegraba por ver al perro. Ahí la chica le contó que sabía que había hecho y el hombre se enfureció.

"Navy es parte de la familia y eso no se le hace a nadie. Eres un asco de persona, no hay explicación. Lo mismo que sintió Navy lo vas a sentir tú", le dijo su ya ex novia. "No vas a explicar nada, me queda muy claro el tipo de persona que eres. Ahora tú vas a vivir lo mismo que vivió Navy". Después, dejaron al desalmado abandonado en medio de la nada.