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Central y un cierre a todo o nada: no tiene las riendas en la mano, pero sí la fusta bajo el brazo

El Canalla busca un gran final en la temporada, en la que una buena sumatoria, por la anual, obligaría a los tres de arriba a lograr también buenos resultados

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

14 de octubre 2026 · 06:00hs
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Ángel Di María

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ángel Di María, con un doblete, fue el punto más alto de Central en la victoria ante Independiente Rivadavia.

El presente que atraviesa Central es bueno y debe aprovecharlo. Metido ya de lleno en la pelea por el primer puesto en la tabla anual, al Canalla no le queda otra que cerrar los ojos y tirar toda la carne al asador para ir en busca del bicampeonato.

Desde las palabras por supuesto que todo es muy fácil. En los hechos debe haber un equipo que responda de acuerdo a las expectativas en estas cuatro fechas que restan para el fin de la temporada, pero después de lo que fue la gran victoria, con goleada incluida, frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, las expectativas en Arroyito se potenciaron.

La fecha 12 de este torneo Clausura entregó resultados particulares, que pusieron en evidencia que Central fue el gran ganador de la misma. ¿Por qué? Porque fue el único equipo de los que pelean por ese primer puesto en la acumulada que logró sumar a tres. No lo hicieron ni Independiente Rivadavia, ni Boca, ni Argentinos Juniors, ni Vélez.

Lo que viene, clave para el Canalla

Pero esa fecha ya pasó y lo más importante es lo que viene de aquí en más, donde cada punto será clave y cada triunfo implicará un enorme paso al frente. Será el tiempo de empezar a jugar con los números en la mano, sabiendo que el peso de una victoria puede resultar clave, pero que, a la inversa, un traspié puede tirarlo todo por la borda, sobre todo para el Canalla.

>>Leer más: Central: Gaspar Duarte pasó por quirófano tras la grave lesión de rodilla que tuvo ante Banfield

Marco Ruben celebra su gol 108 con la camiseta de Central. El goleador histórico también hizo de las suyas.

Marco Ruben celebra su gol 108 con la camiseta de Central. El goleador histórico también hizo de las suyas.

Ahora, en el juego ese de los números, hay situaciones que pueden plantearse, teniendo en claro que son meramente imaginarias, pero que se pueden dar tranquilamente. Central hoy es un equipo que sueña y aspira a ganar los cuatro partidos que le quedan (Atlético Tucumán, Huracán, Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto). La misma sensación corre para los otros competidores.

El tema es analizar qué debieran hacer los que pelean con el Canalla en caso de que el equipo de Jorge Almirón sume el ciento por ciento de los puntos que quedan en disputa.

Si logra los 12 puntos que restan

De lograrlo, Central alcanzaría la línea de los 62 puntos, por lo cual Independiente Rivadavia estaría obligado a sacar 10 de 12, esto es, ganar tres y empatar el restante. Pero allí entraría a tallar la diferencia de goles (hoy +10 contra +12 de Central) y como 11 puntos es imposible sacar en cuatro partidos, para asegurarse por completo tendría que ganar los cuatro.

>>Leer más: Triunfo gigante: Central ganó un partido clave y lo hizo revoleando el poncho y a puro gol

A Boca (+19) y a Argentinos Juniors (+9) le sucede algo similar, siempre en el hipotético caso de que Central saque todos los puntos que le restan. Tanto el Xeneize como el Bicho necesitarían 11 puntos para llegar a los 52, por lo que también se verían en la obligación de ganar los cuatro.

Pero claro, todo eso en el mejor de los escenarios para el Canalla, con cuatro victorias que, obviamente serán difíciles de alcanzar, más en una instancia en el que las obligaciones pueden transformarse en un arma de doble filo.

Jaminton Campaz volvió de la selección en un nivel altísimo. Fue una de las grandes figuras del Canalla.

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Con 10 en el bolsillo

Y así las cuentas se pueden extender. Si Central saca 10 de 12 (tres triunfos y un empate), Independiente Rivadavia tiene que ganar tres de los cuatro para superarlo. Boca necesitaría lo mismo y Argentinos quizá un punto más por la diferencia de goles.

Si en lugar de 10 son 9 (tres triunfos), la Lepra mendocina deberá obtener 7 puntos para igualarlo, Boca y el Bicho 8, que sólo podrán lograrlo con dos victorias y dos empates o directamente con tres triunfos.

>>Leer más: Central, hoy: con todos los soldados y en el momento justo para ir por más

Hoy todo depende de Independiente Rivadavia y en menor medida de Boca y Argentinos Juniors, pero Central aún desde el cuarto puesto puede obligar al resto. De su eficacia habrá más o menos obligaciones para los tres de arriba.

Independiente Rivadavia (52 puntos)

Tigre (L)

Argentinos Juniors (V)

Banfield (L)

Gimnasia de Mendoza (V)

Boca (51)

Talleres (L)

Independiente (V)

River (L)

Defensa y Justicia (L)

Argentinos Juniors (51)

Banfield (V)

Independiente Rivadavia (L)

Atlético Tucumán (V)

Huracán (L)

Central (50)

Atlético Tucumán (V)

Huracán (L)

Sarmiento (V)

Estudiantes de Río Cuarto (L)

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