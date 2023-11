David Nalbandian hizo declaraciones tras las denuncias de su ex pareja

El ex tenista fue acusado por acoso sexual, hostigamiento y violación de domicilio. "Quieren plata y fama", dijo.

David Nalbandian habló tras la difusión de las acusaciones en su contra por parte de su ex pareja.

En los últimos días, se hizo pública una denuncia contra el ex tenista David Nalbandian. Su ex pareja, la modelo y locutora rosarina Araceli Torrado, lo acusó de acoso sexual, hostigamiento y violación de domicilio, tras descubrir que el ex deportista había instalado una cámara en un ducto de ventilación de su domicilio.