Crimen de Morena: la fiscal tiene "las pruebas necesarias" para identificar a quienes la mataron

"Justicia por Morena". Familiares y allegados de la nena de once años que murió tras ser asaltada en Lanús hicieron una marcha.

Consultada por las evidencias, la fiscal afirmó que "las claves son varias, las cámaras ayudaron, pero también ayudaron las declaraciones de todos los testigos y todas las tareas de inteligencia que se fueron haciendo para dar con el paradero de estas dos personas". En general, "en investigaciones complejas como estas, no hay un solo medio de prueba, sino varios los medios que hay que concatenarlos", agregó.

"Se habló en un primer momento de la participación de menores de edad. Hubo quien imputó a menores de edad. Yo soy fiscal de mayores con lo cual si los autores del hecho fueran menores, no estarían hablando conmigo en este momento", señaló. Además, sobre este punto, agregó: "Hay constancias en el expediente respecto de algunas declaraciones de los menores, pero yo no me puedo expedir porque son menores".

Por último, confirmó que los responsables de la muerte de Morena cometieron un asalto violento para robarle pertenencias y que por ese motivo "la calificación (penal) es homicidio en ocasión de robo", delito contemplado en el artículo 165 del Código Penal y que prevé una pena de 10 a 25 años de prisión.