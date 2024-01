Controlaron un incendio en la fábrica de Felfort en Almagro

La fábrica de chocolates Felfort , ubicada en el barrio porteño de Almagro , vivió un tenso momento durante la mañana de este viernes, cuando un incendio obligó a evacuar a todos los empleados . Las llamas fueron controladas rápidamente en el segundo piso del edificio de Gascón y Díaz Vélez, por lo que afortunadamente no se registraron heridos .

Dos dotaciones de bomberos trabajaron en la zona, según informaron fuentes policiales y del sistema público de atención médica de urgencias y emergencias de la Ciudad de Buenos Aires (SAME). “Ya está controlado lo de Felfort, no hubo heridos”, aseguró Alberto Crescenti, titular del Same, a Télam.