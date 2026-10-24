La Capital | Información General | pastelito

Cómo hacer pastelitos de batata o membrillo caseros: receta simple e infalible

Los pastelitos, además de símbolo patrio, son ideales para acompañar mates en días nublados y lluviosos

24 de octubre 2026 · 15:26hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los pastelitos son compañeros ideales de los días nublados y lluviosos

Los pastelitos son compañeros ideales de los días nublados y lluviosos

Entre los exquisitos platos tradicionales patrios, los pastelitos son uno de los más queridos e infaltables. Nada acompaña mejor los mates que ellos, por lo que su consumo no quedó limitado a las fechas patrias y están siempre presentes en panaderías o confiterías. Lo bueno es que su receta es sencilla y, quienes se animen, pueden preparar unos pastelitos deliciosos sin salir de casa.

Los días nublados o lluviosos son los que más invitan a comer algo rico. En el caso de los pastelitos, se podría decir que son una de las opciones predilectas en días como estos. Su textura crujiente y su relleno de membrillo o batata, invita a todo el mundo a disfrutarlos.

Quienes quieran cocinarlos en casa, pueden tomar el camino más sencillo o el más largo, ambos darán lugar a unos pastelitos exquisitos. Quienes dispongan de menos tiempo, pueden usar directamente las tapas de empanadas hojaldradas que se venden en cualquier supermercado, pero quienes se sientan con energía pueden aprovechar esta receta y preparar la masa con una especie de hojaldre más rápido y sencillo que el original.

>> Leer más: Tres recetas ideales para días nublados y lluviosos

Ingredientes

Paulina Cocina comparte su receta para preparar 2 docenas de pastelitos:

Masa para pastelitos

  • 500 gr de harina 0000
  • 100 gr de manteca
  • 250 cc de agua
  • 1 pizca de sal
  • 1/2 cdta de jugo de limón

Para hojaldrar la masa

  • Manteca o margarina
  • Almidón de maiz

Relleno para pastelitos

  • 125 gr de dulce de membirllo
  • 125 gr de dulce de batata

>> Leer más: Cómo preparar chocolate caliente

Receta de pastelitos paso a paso

La cocinera argentina relata el paso a paso para armar los mejores pastelitos caseros:

  1. Hacer un arenado con la harina y la manteca, ayudándose con las manos. Cuando esté integrado, vamos a agregar el agua de a poco e ir mezclando. Sumamos el jugo de limón y mezclamos bien. No hace falta amasar, pero sí integrar. Envolvemos en papel film y llevamos media hora a la heladera.
  2. Una vez que sacamos la preparación de la heladera, llegó el momento de estirarla. Vamos a hacerlo sobre la mesada o la mesa con un poco de harina, aunque es una masa muy noble y no se pega. La estiramos con un palote y cuando la tengamos bien extendida, la vamos a pintar con manteca o margarina derretida, y por encima vamos a espolvorear con maicena.
  3. El próximo paso es doblar la masa en tres, como un libro, para luego volver a estirarla. Pintamos nuevamente con manteca y espolvoreamos con maicena, y esta vez la vamos a enrollar y volver a estirar. En caso de querer más capas de hojaldre, se pueden repetir estos pasos de estirar y pintar un par de veces más, pero hasta acá están perfectos.
  4. Finalmente la estiramos de un espesor medio, y recortamos los bordes para exponer el hojaldre y que todos los pastelitos queden crocantes. Cortamos cuadrados de 5 centímetros de lado, aproximadamente.
  5. Colocar un trozo de dulce (batata o membrillo) en un cuadradito de masa, pintar por el borde con agua como una empanada y colocar con otro cuadradito de masa en diagonal. Cerrar pellizcando las esquinas.
  6. Para la cocción se deben usar dos temperaturas: primero, se debe poner el aceite a fuego medio, unos 140° (cuando todavía no está tan caliente), y llevar los pastelitos unos dos minutos aproximadamente. Cuando pasó ese tiempo, subir el fuego a entre 180 y 200 grados, y dejarlos hasta que se doren. Es importante seguir este paso para que el hojaldre se “abra” en la cocción y después el pastelito quede bien dorado.
  7. Retirar, pasarlo por un papel absorbente y pintarlo con almíbar. También se puede decorar con granas.

>> Leer más: Tres recetas fáciles de galletitas para cocinar en casa

Noticias relacionadas
León XIV dijo presente en la audiencia general del último miércoles.

El Papa León XIV suspendió un viaje diez días por Italia después de la cirugía por cáncer

﻿Google Maps permite el seguimiento de contactos en tiempo real 

Google Maps permite seguir el camino de tus contactos en tiempo real

Anses actualizó los topes para acceder a la PNC por discapacidad en octubre

Anses actualizó los topes para acceder a la pensión por discapacidad: quiénes quedan afuera

Los usuarios pueden proteger sus conversaciones en WhatsApp a través de simples funciones

Tres consejos para reforzar la seguridad de la cuenta de WhatsApp

Las más leídas

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Newells y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Lo último

Franco Colapinto se dedicó en la última práctica de Austin a ponerse a punto para la carrera

Franco Colapinto se dedicó en la última práctica de Austin a ponerse a punto para la carrera

En Netflix, un drama romántico de 2012 se convirtió en una de las películas más vistas

En Netflix, un drama romántico de 2012 se convirtió en una de las películas más vistas

Cómo hacer pastelitos de batata o membrillo caseros: receta simple e infalible

Cómo hacer pastelitos de batata o membrillo caseros: receta simple e infalible

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de Prefectura Naval. Se le realizará una autopsia en el Instituto Médico Legal para determinar su identidad

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria
Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras
La Ciudad

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía
Policiales

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño
La Ciudad

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera
La Ciudad

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen
Policiales

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Las más leídas
Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Newells y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Ovación
Newells y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Por Gustavo Conti
Ovación

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Newells y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Central y la ilusión que lo motiva: otra final en la que tiene que hacer la parte que le toca

Central y la ilusión que lo motiva: otra final en la que tiene que hacer la parte que le toca

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Policiales
Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria
Policiales

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

La Ciudad
Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras
La Ciudad

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera

Violencia digital, una problemática de época que alcanza a las mujeres en un 93 por ciento de los casos

Violencia digital, una problemática de época que alcanza a las mujeres en un 93 por ciento de los casos

Los concentrados en Newells: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti
Ovación

Los concentrados en Newell's: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos
Información General

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino
La Ciudad

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima
La ciudad

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima

Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda
Zoom

Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento
La Ciudad

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV
La Ciudad

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza
Policiales

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas
Policiales

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas

El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género
Política

El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación
Economía

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur
La ciudad

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur

Hackearon al proveedor de servicios informáticos del municipio de Roldán
La Región

Hackearon al proveedor de servicios informáticos del municipio de Roldán

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente
Información General

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos
La Región

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

La CGT Rosario analizó con la central nacional la crisis laboral de la región
Economía

La CGT Rosario analizó con la central nacional la crisis laboral de la región