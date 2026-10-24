Cómo hacer pastelitos de batata o membrillo caseros: receta simple e infalible Los pastelitos, además de símbolo patrio, son ideales para acompañar mates en días nublados y lluviosos 24 de octubre 2026 · 15:26hs

Los pastelitos son compañeros ideales de los días nublados y lluviosos

Entre los exquisitos platos tradicionales patrios, los pastelitos son uno de los más queridos e infaltables. Nada acompaña mejor los mates que ellos, por lo que su consumo no quedó limitado a las fechas patrias y están siempre presentes en panaderías o confiterías. Lo bueno es que su receta es sencilla y, quienes se animen, pueden preparar unos pastelitos deliciosos sin salir de casa.

Los días nublados o lluviosos son los que más invitan a comer algo rico. En el caso de los pastelitos, se podría decir que son una de las opciones predilectas en días como estos. Su textura crujiente y su relleno de membrillo o batata, invita a todo el mundo a disfrutarlos.

Quienes quieran cocinarlos en casa, pueden tomar el camino más sencillo o el más largo, ambos darán lugar a unos pastelitos exquisitos. Quienes dispongan de menos tiempo, pueden usar directamente las tapas de empanadas hojaldradas que se venden en cualquier supermercado, pero quienes se sientan con energía pueden aprovechar esta receta y preparar la masa con una especie de hojaldre más rápido y sencillo que el original.

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Ingredientes Paulina Cocina comparte su receta para preparar 2 docenas de pastelitos: Masa para pastelitos 500 gr de harina 0000

100 gr de manteca

250 cc de agua

1 pizca de sal

1/2 cdta de jugo de limón Para hojaldrar la masa Manteca o margarina

Almidón de maiz Relleno para pastelitos 125 gr de dulce de membirllo

125 gr de dulce de batata >> Leer más: Cómo preparar chocolate caliente Receta de pastelitos paso a paso La cocinera argentina relata el paso a paso para armar los mejores pastelitos caseros: Hacer un arenado con la harina y la manteca, ayudándose con las manos. Cuando esté integrado, vamos a agregar el agua de a poco e ir mezclando. Sumamos el jugo de limón y mezclamos bien. No hace falta amasar, pero sí integrar. Envolvemos en papel film y llevamos media hora a la heladera. Una vez que sacamos la preparación de la heladera, llegó el momento de estirarla. Vamos a hacerlo sobre la mesada o la mesa con un poco de harina, aunque es una masa muy noble y no se pega. La estiramos con un palote y cuando la tengamos bien extendida, la vamos a pintar con manteca o margarina derretida, y por encima vamos a espolvorear con maicena. El próximo paso es doblar la masa en tres, como un libro, para luego volver a estirarla. Pintamos nuevamente con manteca y espolvoreamos con maicena, y esta vez la vamos a enrollar y volver a estirar. En caso de querer más capas de hojaldre, se pueden repetir estos pasos de estirar y pintar un par de veces más, pero hasta acá están perfectos. Finalmente la estiramos de un espesor medio, y recortamos los bordes para exponer el hojaldre y que todos los pastelitos queden crocantes. Cortamos cuadrados de 5 centímetros de lado, aproximadamente. Colocar un trozo de dulce (batata o membrillo) en un cuadradito de masa, pintar por el borde con agua como una empanada y colocar con otro cuadradito de masa en diagonal. Cerrar pellizcando las esquinas. Para la cocción se deben usar dos temperaturas: primero, se debe poner el aceite a fuego medio, unos 140° (cuando todavía no está tan caliente), y llevar los pastelitos unos dos minutos aproximadamente. Cuando pasó ese tiempo, subir el fuego a entre 180 y 200 grados, y dejarlos hasta que se doren. Es importante seguir este paso para que el hojaldre se “abra” en la cocción y después el pastelito quede bien dorado. Retirar, pasarlo por un papel absorbente y pintarlo con almíbar. También se puede decorar con granas. >> Leer más: Tres recetas fáciles de galletitas para cocinar en casa