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Tres recetas ideales para días nublados y lluviosos

Los días nublados son la excusa perfecta para quedarse en casa y entrenar las habilidades culinarias. Tres recetas fáciles y ricas para mejorar el fin de semana

10 de octubre 2026 · 15:20hs
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Chipá

Chipá, tortas fritas y panqueques: tres recetas clásicas  y compinches de los días nublados

En estos días, las nubes se hicieron protagonistas en la ciudad. Y si bien muchos esperan el fin de semana para pasear, nunca viene mal usar los días libres para descansar y recargar energías en casa. Ahora bien, que el clima empuje a estar adentro no quiere decir que no haya que hacer nada: ¿por qué no aprovechar para poner en prácticas recetas que pueden convertirse en las favoritas del hogar?

El momento de los mates, las juntadas y las charlas necesitan algo fundamental: un buen plato que acompañe. Sin dudas, en los días nublados nunca faltan las facturas o galletitas, pero quienes se sientan más originales o con ganas de algo distinto, pueden probar cocinar algo casero, que siempre gusta más.

No hace falta ser expertos en la cocina ni comprar cientos de ingredientes para probar alguna receta y cocinar algo rico. A continuación, tres recetas ideales para días nublados que se preparan en un rato y con la mayoría de ingredientes que hay en casa.

>> Leer más: Tres recetas fáciles y caseras para recibir invitados con algo rico

Tres recetas que hay que probar para acompañar los días nublados

Chipá sin mandioca

Pocas cosas más ricas que el chipá. Este alimento típico de Paraguay es uno de los favoritos de los argentinos y es uno de los primeros antojos en días lluviosos. En el país se consume a cualquier hora, al estilo snack, ya que su sabor suave y su tamaño relativamente pequeño lo hacen un gran compañero de mates, cafés y chocolatadas. Por eso, vale la pena conocer la receta para prepararlo.

Muchas veces lo que frena a las personas para cocinar chipá es la complicación de conseguir mandioca. Datazo: sin mandioca, de todos modos, se puede hacer chipá.

Ingredientes

  • 1/2 taza de agua
  • 1/2 taza de leche
  • 1/4 de taza de aceite de maiz/girasol
  • 1 cucharada de sal
  • 1 taza de harina
  • 1 taza de fécula de mandioca
  • 1 huevo
  • 150 gramos de queso rallado

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Cómo hacer chipá sin mandioca

La receta para hacer chipá es simple.

Primero, hay que precalentar el horno a 180°. En una olla, llevar a ebullición el agua junto con la leche, la sal y el aceite. Una vez que comience a hervir, retirar del fuego y agregar la harina y la fécula de mandioca de una sola vez. Esto creará una mezcla espesa. Dejar que la mezcla se enfríe un poco (puede transferirse a un tazón para acelerar el proceso) y luego incorporar el huevo. La mezcla se volverá nuevamente espesa, pero hay que continuar mezclando. Luego añadir el queso rallado y mezclar hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados.

Para formar las bolitas, es recomendable untarse las manos ligeramente con aceite. Colocar las bolitas en una bandeja para horno, dejando espacio entre ellas ya que aumentarán de tamaño durante la cocción. Hornear durante aproximadamente 20-25 minutos o hasta que estén doradas. Dejar enfriar por un momento y luego ya disfrutarlos.

Tortas fritas

Otro clásico y compinche de los días nublados son las tortas fritas. Además de ser riquísimas, la receta para hacerlas tiene un atractivo contundente: es esencialmente barata, porque lleva pocos ingredientes y muy accesibles. La masa es muy básica y para hacerla sólo se necesitan tres elementos: harina de trigo, agua tibia y sal. Luego hay variantes, ya que se puede hacer con aceite vegetal neutro, grasa vacuna o manteca. Solo es cuestión de gustos.

Ingredientes

Los ingredientes para una receta de tortas fritas son los siguientes:

  • 600 gramos de harina
  • 1 cucharada de sal fina
  • 50 gramos de manteca o grasa vacuna (opcional)
  • 300 centímetros cúbicos de agua tibia
  • Azúcar para espolvorear
  • Aceite para freír

>> Leer más: Galletitas con chips de chocolate: una receta infalible y deliciosa

La receta de las tortas fritas

Una vez reunidos los ingredientes, el procedimiento para prepararlas es el siguiente:

  1. Tamizar la harina con la sal e incorporar la manteca y el agua tibia en un recipiente o sobre la mesada
  2. Formar una masa y dejar reposar 30 minutos con el recipiente tapado
  3. Estirar la masa y cortar círculos o cuadrados, dar la forma que se prefiera. Realizar un agujero en el medio de cada una para facilitar el freído o pinchar con un tenedor
  4. Colocar el aceite en una sartén o cacerola. Si tiene tapa, colocársela y calentar a fuego fuerte
  5. Una vez que hierva el aceite, colocar la masa en grupos sin que se amontonen y cocinar a fuego fuerte hasta finalizar la cocción. Guiarse por el color de la masa y retirar cuando alcance el marrón deseado
  6. Es opcional servir espolvoreadas con azúcar o incluso untar con dulce de leche. También se pueden disfrutar saladas

>> Leer más: Cómo hacer un budín de banana perfecto: receta fácil y trucos para mejorarlo

Panqueques con dulce de leche

Entre los postres y gustos preferidos de los argentinos no se puede dejar de mencionar a los panqueques, un plato tan adorado como simple. La premisa es sencilla: se trata de una masa de tres ingredientes que se vuelve sagrada cuando se le unta dulce de leche u otro tipo de dulce.

Son tan sencillos de preparar en casa que no se puede ser argentino y no conocer esta receta. Para los días nublados, es una comida infaltable. Además, se pueden freezar y tener a mano para cuando ataque el antojo.

Ingredientes

  • 125 gramos de harina
  • 250 centímetros cúbicos de leche
  • 2 huevos

Se puede usar harina común 0000 o leudante. Si se le pone leudante, quedarán un poco más rellenos. Por su parte, la leche puede ser descremada si se prefiere.

Como hacer los mejores panqueques paso a paso

  1. Poner en la licuadora los huevos, la harina y un chorrito de leche, y batir. Separar la mezcla de los bordes y volver a batir hasta que no queden más grumos. Obviamente, también se pueden hacer a mano, batiendo en un bol común con un tenedor. Pero la licuadora facilita y optimiza el proceso
  2. Colocar el resto de la leche y volver a batir hasta que quede una mezcla bien lisa
  3. Llevar la mezcla a la heladera por media hora para que la harina se hidrate. Si no se hace no pasa nada, pero es mejor hacerlo
  4. Colocar una sartén o panquequera siempre a fuego mínimo. Colocar un poco de manteca para dar sabor y que no se peguen, y echar el primer cucharón. El primer panqueque nunca queda bien, y a veces se descarta
  5. De a poco, ir haciendo panqueque por panqueque con paciencia, enmantecando cada tanto el fondo para dar sabor. Hay que tener cuidado de que no se caliente demasiado la sartén o panquequera (si no, es difícil desparramar la mezcla). No hay que intentar despegarlos (se despegan solos cuando están cocidos) y hay que cocinarlos poco tiempo del segundo lado, así quedan tiernos
  6. Ir colocando panqueque por panqueque en un plato y tapando con un repasador para que no se sequen

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