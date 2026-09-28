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Cómo preparar chocolate caliente

Esta bebida presenta distintas variantes y se puede adaptar a los gustos personales.

28 de septiembre 2026 · 19:27hs
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Tradicional, intenso y reconfortante: el chocolate caliente es un aliado infaltable durante los días frescos, lluviosos o nublados. Esta bebida tiene varias versiones, aunque la más tradicional sea el típico cacao en polvo que se consigue en el supermercado. Sin embargo, para conseguir una infusión más casera e irresistible -y con menos conservantes- también se puede preparar chocolate caliente en casa de forma sencilla.

El chocolate caliente es la opción perfecta para acompañar tardes de trabajo, noches de películas, encuentros con amigos y charlas infinitas. Su sabor lo hace un gran compañero de tortas, churros, medialunas y masas. Esta preparación existe desde las civilizaciones precolombinas y su receta fue mutando con el paso del tiempo.

Hoy en día existen múltiples formas de preparar un chocolate caliente y cada persona tiene su favorita. Sea con cacao en polvo o en barra, suave como el “submarino” o intenso y lleno de especias, esta bebida promete ser la compañera perfecta.

>>Leer más: Galletitas con chips de chocolate: una receta infalible y deliciosa

Trucos para preparar el mejor chocolate caliente

La conocida cocinera argentina, Paulina Cocina, compartió algunos consejos para lograr el mejor chocolate caliente desde casa y adaptado a los gustos y preferencias de cada persona.

  • Lograr un chocolate caliente más espeso: El secreto está en sumar una cucharadita de maicena (fécula de maíz) disuelta en un poco de leche fría antes de llevar todo al fuego. Eso le da cuerpo sin alterar el sabor. Cocinar a fuego bajo y revolver sin parar es clave.
  • Chocolate caliente con cacao en polvo: Lo importante es que sea cacao en polvo puro, sin azúcar ni aditivos. Se mezcla con azúcar, un poco de agua o leche, y se cocina igual que con chocolate en barra.
  • Chocolate caliente con agua en vez de leche: Se puede hacer aunque va a quedar más liviano. Ideal para quienes buscan una versión más ligera o no toleran la leche. Se puede usar también mitad agua y mitad leche vegetal para lograr un equilibrio.
  • Chocolate en barra vs. cacao en polvo: Ambos sirven, pero dan resultados diferentes. El chocolate en barra para taza suele tener más grasa de cacao, lo que aporta más cremosidad. El cacao en polvo, en cambio, permite ajustar mejor el dulzor y espesor. También se puede usar una mezcla de ambos.
  • Evitar los grumos: Disolver bien el cacao en polvo o el chocolate rallado en una parte de la leche fría. Después, calentar revolviendo constantemente con cuchara de madera o batidor. Nada de dejarlo solo en el fuego.
  • Especias para agregar al chocolate caliente: Además de la clásica canela o la infaltable esencia de vainilla, se puede probar con cardamomo, nuez moscada, pimienta rosa o incluso un toque de chile para los valientes.

Ingredientes

  • 500 ml de leche entera, descremada o vegetal (preferentemente una leche vegetal cremosa como coco o almendras)
  • 100 g de chocolate para taza o chocolate en barra rallado (alternativa: 2 cucharadas colmadas de cacao en polvo)
  • 2 cdas. de azúcar (ajustar a gusto)
  • 1 cdita de maicena disuelta en un chorrito de leche o agua fría (opcional, para espesar)
  • 1 cdita. de esencia de vainilla o una ramita de canela

>>Leer más: Tres recetas fáciles y caseras para recibir invitados con algo rico

Cómo hacer chocolate caliente: paso a paso

  1. En una ollita, calentar la leche con la ramita de canela o la esencia de vainilla, a fuego bajo.
  2. Incorporar el chocolate rallado (o cacao en polvo) y remover constantemente hasta que se derrita por completo y se integre bien.
  3. Agregar el azúcar y, si se desea una bebida más espesa, incorporar la maicena disuelta en leche o agua fría. Seguir revolviendo sin parar para evitar grumos.
  4. Cocinar durante 2 a 4 minutos o hasta que espese, sin dejar que hierva.
  5. Retirar del fuego y dejar reposar 1 a 2 minutos antes de servir.

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