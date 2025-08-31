Cómo comprar celulares y televisores sin impuestos desde Tierra del Fuego

ARCA reglamentó un régimen simplificado que permite adquirir productos electrónicos fabricados en la isla sin pagar IVA ni otros impuestos

La normativa habilita a los consumidores a comprar tecnología, como celulares, de manera directa a fábricas fueguinas a través de tiendas online.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen simplificado que permite a los argentinos adquirir celulares, televisores y otros electrodomésticos fabricados en Tierra del Fuego sin pagar impuestos . La medida se enmarca en la Resolución General 5727/2025 y busca impulsar la venta directa desde la isla al resto del territorio nacional.

Los productos disponibles deben ser nuevos, de manufactura nacional y para uso personal . Cada comprador puede adquirir hasta 3 unidades por artículo al año o envíos de hasta US$ 3.000 , sin límite de peso. Los envíos llegan al domicilio del comprador en un plazo de entre 3 y 7 días hábiles , sin necesidad de trámites previos ante la Aduana.

El listado incluye casi 40 productos tecnológicos , como celulares, televisores, monitores, aires acondicionados, microondas, lavarropas, cafeteras y computadoras. Actualmente, dos empresas ya habilitaron sus tiendas online:

Mirgor : ofrece celulares, televisores y monitores, con pago en dólares mediante tarjeta de débito.

En ambos casos, las empresas emiten factura tipo E y ofrecen garantía oficial, con 10 días corridos para cambios o devoluciones.

Costos de envío

El costo del envío depende del destino y del tipo de producto. Por ejemplo, mandar un celular desde Tierra del Fuego hasta la Ciudad de Buenos Aires cuesta US$ 35.

Controles y fiscalización

Aunque los productos están exceptuados del pago de IVA e impuestos internos, ARCA podrá realizar fiscalizaciones posteriores para verificar el origen fueguino de la mercadería, el cumplimiento de los cupos y evitar la reventa indebida.

El régimen especial de Tierra del Fuego

La posibilidad de comprar sin impuestos se basa en la Ley 19.640, sancionada en 1972, que estableció beneficios fiscales y aduaneros para promover la población y el empleo en la isla. Entre otros incentivos, el subrégimen industrial libera del pago de IVA, Ganancias y Derechos de Importación a los productos fabricados en la provincia.