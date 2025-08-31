La Capital | Información General | celulares

Cómo comprar celulares y televisores sin impuestos desde Tierra del Fuego

ARCA reglamentó un régimen simplificado que permite adquirir productos electrónicos fabricados en la isla sin pagar IVA ni otros impuestos

31 de agosto 2025 · 10:50hs
La normativa habilita a los consumidores a comprar tecnología

La normativa habilita a los consumidores a comprar tecnología, como celulares, de manera directa a fábricas fueguinas a través de tiendas online.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen simplificado que permite a los argentinos adquirir celulares, televisores y otros electrodomésticos fabricados en Tierra del Fuego sin pagar impuestos. La medida se enmarca en la Resolución General 5727/2025 y busca impulsar la venta directa desde la isla al resto del territorio nacional.

Los productos disponibles deben ser nuevos, de manufactura nacional y para uso personal. Cada comprador puede adquirir hasta 3 unidades por artículo al año o envíos de hasta US$ 3.000, sin límite de peso. Los envíos llegan al domicilio del comprador en un plazo de entre 3 y 7 días hábiles, sin necesidad de trámites previos ante la Aduana.

Qué se puede comprar en Tierra del Fuego

El listado incluye casi 40 productos tecnológicos, como celulares, televisores, monitores, aires acondicionados, microondas, lavarropas, cafeteras y computadoras. Actualmente, dos empresas ya habilitaron sus tiendas online:

  • Mirgor: ofrece celulares, televisores y monitores, con pago en dólares mediante tarjeta de débito.

  • Newsan: comercializa televisores y permite pagar en pesos argentinos.

En ambos casos, las empresas emiten factura tipo E y ofrecen garantía oficial, con 10 días corridos para cambios o devoluciones.

>> Leer más: Qué productos se podrán comprar más barato en Tierra del Fuego

Costos de envío

El costo del envío depende del destino y del tipo de producto. Por ejemplo, mandar un celular desde Tierra del Fuego hasta la Ciudad de Buenos Aires cuesta US$ 35.

Controles y fiscalización

Aunque los productos están exceptuados del pago de IVA e impuestos internos, ARCA podrá realizar fiscalizaciones posteriores para verificar el origen fueguino de la mercadería, el cumplimiento de los cupos y evitar la reventa indebida.

El régimen especial de Tierra del Fuego

La posibilidad de comprar sin impuestos se basa en la Ley 19.640, sancionada en 1972, que estableció beneficios fiscales y aduaneros para promover la población y el empleo en la isla. Entre otros incentivos, el subrégimen industrial libera del pago de IVA, Ganancias y Derechos de Importación a los productos fabricados en la provincia.

