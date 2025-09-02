Santa Fe Business Forum: el departamento San Martín está representado por 16 empresas Desde este lunes hasta el 5 de septiembre se desarrolla en el complejo La Fluvial de Rosario el foro que reune a más de mil empresarios santafesinos 2 de septiembre 2025 · 10:55hs

El departamento San Martín tendrá un rol destacado, con la participación de 16 empresas de localidades como San Jorge, El Trébol, Cañada Rosquín, Piamonte, María Susana y Colonia Belgrano. Es un evento que reúne a más de mil empresarios de la provincia, junto a 250 compradores internacionales, fondos de inversión, startups y representantes de 40 países. El año pasado participaron más de 1000 empresas y más de 200 compradores de todo el mundo. La expectativa en este 2025 es aún más amplia en materia de participación.

Del 1° al 5 de septiembre, en el complejo La Fluvial de Rosario, se está desarrollando a el Santa Fe Business Forum 2025, un evento que reúne a más de mil empresarios de la provincia, junto a 250 compradores internacionales, fondos de inversión, startups y representantes de 40 países. Es un verdadero punto de encuentro que consolida a la provincia como epicentro de negocios, innovación y desarrollo industrial.

En esta ocasión el departamento San Martín tendrá un rol destacado, con la participación de 16 empresas de localidades como San Jorge, El Trébol, Cañada Rosquín, Piamonte, María Susana y Colonia Belgrano, que aprovecharán esta oportunidad única para abrir nuevos mercados, generar vínculos estratégicos y proyectar su desarrollo productivo a nivel internacional.

Santa Fe Business Forum2 Impulso a las empresas El senador Esteban Motta viene impulsando activamente la presencia de las firmas de la región en este tipo de espacios estratégicos, convencido de que "la internacionalización, la innovación y la articulación público-privada son pilares fundamentales para un desarrollo sostenible".

“El año pasado participaron más de 1000 empresas y más de 200 compradores de todo el mundo. La expectativa en este 2025 es aún más amplia en materia de participación. Es el foro más importante del país”, resaltó Motta.

Santa Fe Business Forum1 Asimismo, destacó: "Del departamento hay 16 empresas y, entre el martes y el miércoles, tendremos visitas de compradores que eligieron a nuestras firmas para conocerlas y abrir canales de venta hacia el mundo. Se trata de desarrollo, y es clave la oportunidad que se brinda desde el gobierno de Maximiliano Pullaro y del ministro Gustavo Puccini, poniendo a Santa Fe en el centro del comercio internacional y potenciando a nuestras empresas".